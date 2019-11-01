Поздравление Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева с Днем матери

Милые женщины, дорогие мамы и бабушки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем матери!

Этот праздник отличается особой трогательностью и теплотой. Каждый из нас с детства несет в душе светлый образ мамы, которая всегда понимает, прощает, ласкает, жалеет и бескорыстно любит несмотря ни на что.

«Будущее нации — в руках матерей», — сказал классик. Это мудрые слова. Ведь именно вы воспитываете настоящих достойных граждан любимой страны, патриотов Родины.

В нашей республике поддержка материнства и детства, укрепление института семьи остаются важнейшими задачами государственной политики. Самое серьезное внимание уделяется совершенствованию системы для качественного медицинского обслуживания, образования, социальной защиты, значимая помощь оказывается многодетным и молодым семьям.

Благодаря целенаправленной работе в Чувашии созданы условия, при которых семейные пары всё чаще решаются на рождение третьего и последующих детей. Всё больше становится духовно богатых людей, готовых дарить родительскую любовь детям-сиротам.

Земной поклон вам, дорогие хранительницы семейных традиций, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость!

Желаю, чтобы ваши дома всегда были наполнены счастьем, радостью и детским смехом, чтобы родные и близкие были всегда здоровы, а мечты и желания исполнялись! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть то душевное тепло, которое вы отдаете детям, возвратится вам сторицей!!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев