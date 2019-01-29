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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ САЛАГАЙ
заместитель министра здравоохранения Российской Федерации

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию.

Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

(В своем Telegram-канале)

Опубликовано: 22 ноября 2019 г.


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