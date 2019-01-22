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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ
глава администрации Канашского района

«Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Канашском районе динамично развивается отрасль сельского хозяйства, увеличивается валовое производство сельскохозяйственной продукции, создаются новые КФХ и рабочие места в сельской местности. Растет объем инвестиций в сельское хозяйство. В текущем году 10 хозяйств провели строительство и реконструкцию зернохранилищ, ремонт кровли зернохранилищ, гаража сельхозтехники, дороги. Недавно в ООО «Агрофирма «Родина» состоялась презентация зерносушилки конвейерной, стоимость проекта — 6,59 млн рублей. На создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства три начинающих фермера Канашского района получили государственную поддержку в форме гранта».

Опубликовано: 21 ноября 2019 г.


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