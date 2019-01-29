Минздрав Чувашии озвучил новую стоимость прохождения медосмотра для получения «прав»

Уже завтра вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. Стоимость справки заметно вырастет, а сама процедура станет сложнее. В стремлении не допустить к управлению автомобилями наркоманов и алкоголиков Минздрав России обязал всех водителей сдавать на анализ мочу и кровь .

Анализы позволят выявить признаки употребления психотропных веществ, а специфический маркер CDT покажет регулярность употребления алкоголя. При этом отмечается, что, к примеру, ежедневный стакан вина за обедом себя никак проявить не должен. Анализы эти медикам хорошо известны, т.к. раньше их сдавали при подозрении на алкогольную или наркотическую зависимость.

Напомним, медсправка нужна при поступлении в автошколу, а действующим водителям — чтобы получить новое водительское удостоверение после окончания срока действия, т.е. раз в десять лет.

Сложность заключается в том, что анализ на CDT делается 4 часа, а это значит, что водителю, скорее всего, придется посетить наркодиспансер дважды. Ну и, конечно же, цена. По информации Минздава Чувашии, на сегодняшний день стоимость такого анализа в лабораториях составляет в среднем 2400 рублей. Анализ мочи стоит обойдется еще в 1300 рублей. Таким образом, к 581 руб. стоимости справки придется добавить еще 3700.

Итоговая стоимость медсправки для получения водительского удостоверения в Чувашии с 22 ноября 2019 года составит 4281 рубля для категорий А и B и 4960 рублей для категорий C, D, E (дороже на стоимость электроэнцефалограммы).

Лица, начавшие прохождение медосмотра до 22 ноября текущего года, будут сдавать старый норматив объема обследований по прежней стоимости.

Фото amic.ru