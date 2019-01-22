В Урмарском районе открылась ферма на 100 голов

Новое помещение на 100 голов крупного рогатого скота открылось в фермерском хозяйстве Николая Иванова из Урмарского района.

Это КФХ — одно из наиболее успешных в районе. Фермер эффективно занимается растениеводством, а также выращиванием КРС мясного направления и овец романовской породы. В 2017 году Николай выиграл грант в виде государственной поддержки на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 10 млн рублей, на которые и построил новое помещение, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

По данным ведомства, численность КРС в регионе за девять месяцев составила 194,9 тыс. голов, или 100,3% к тому же прошлогоднему уровню.

Фото cap.ru: В 2019 году грантовую поддержку на развитие семейных животноводческих ферм получили 10 глав КФХ со средним размером гранта 10 млн рублей.