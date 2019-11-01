Хорошеют и малые города, и села Чувашии

Не уступая столицам ни в чем

«Самый актуальный для жителей вопрос — парковки во дворах. Из-за их отсутствия нередко возникают конфликты, владельцам машин из-за парковки на газонах приходят штрафы. Особенно остро проблема стоит в старых дворах — там мест для машин попросту нет, а автомобилей становится все больше. Вот бы архитекторам подумать, как решить этот вопрос, — размышляет председатель ТОС «Горьковский» в Чебоксарах Татьяна Батракова. — Наши жители очень активные, болеют за свои дворы, всегда готовы софинансировать. Люди хотят жить в уютном городе, красиво и мирно, где дворы были бы продолжением наших квартир».

От благоустройства территории рядом с домом до больших общественных пространств — изменения, которые происходят в городах и районах республики в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», трудно не заметить.

За три года его реализации в Чувашии заметно похорошели не только столица и крупные города. Уютные скверы и парки, облагороженные площадки и красивые дворы появляются даже в небольших селах и деревнях. О лучших практиках благоустройства в регионе, проблемах и перспективах на днях говорили в Доме правительства. В диалоге с главами районов и городов, представителями управляющих компаний, ТОСов и общественниками республиканские власти обозначили главное: важно максимально учитывать интересы людей и активно привлекать их к участию.

Одним из критериев оценки благоприятной среды проживания, отметил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Алексей Грищенко, является индекс качества городской среды. Его впервые рассчитали в этом году в Минстрое России, а результаты обнародовали в начале ноября. Так, из 1114 проанализированных российских городов 262 населенных пункта специалисты назвали благоприятными. Оценка проводилась по 36 индикаторам, максимального балла удостоилась Москва. Достойно в этом рейтинге выглядит Чувашия: республика заняла первое место среди регионов ПФО, а Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь и Ядрин признали городами с благоприятной средой. Причем чувашская столица набрала наибольшее количество баллов среди столиц ПФО.

АЛЕКСЕЙ БАРТЫШЕВ,

председатель Общественного совета при Минстрое Чувашии: — То, что делается сегодня в области благоустройства территорий, — это революция. Меняется самосознание людей. Посмотрите, как преображаются наши города, села, малые города, это вызывает восхищение.

«Это оценка текущего состояния городской среды и ориентир на дальнейшую работу. Но есть над чем поработать, — сообщил Алексей Грищенко. — Например, по жилью и прилегающему пространству нужно отрабатывать Шумерле, Козловке, по улично-дорожной сети — Канашу, Ядрину, Цивильску, Козловке, озеленению пространства — Алатырю, Новочебоксарску, Шумерле, Козловке, Мариинскому Посаду».

Результаты рейтинга, подчеркнул Михаил Игнатьев, значимы для республики: они влияют на выстраивание межбюджетных отношений. «Это стимулирует, подтягивает, встряхивает», — заметил руководитель региона. Обратил внимание он и на самую высокую в рейтинге долю чувашских городов с благоприятной средой. «Это говорит о том, что в республике эта работа ни на один год не останавливалась. Мы одинаково подходим к развитию всех территорий. Теперь показатели должны только улучшаться», — обратился руководитель республики к главам городов и районов.

В возглавивших рейтинг среди городов ПФО Чебоксарах, как сообщил и.о. главы столичной администрации Владимир Филиппов, за три года реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» удалось благоустроить 25 дворовых территорий и 8 общественных пространств.

В первую очередь в городе наводят красоту в местах, набравших больше всего голосов на рейтинговом голосовании на портале «Открытый город».

В этом году таких территорий три — площадка у храма Рождества Христова, «Дорисс парк» и Московская набережная. Лидерами рейтинга народных предпочтений на следующие два года стали площадка у ДК «Салют», Московская набережная, парк на площади Победы в Чапаевском поселке, сквер по пр. Максима Горького и лесной массив «Дубовая роща». Пространства, по словам Филиппова, становятся местами притяжения тысяч чебоксарцев. Так, летом на Московской набережной проводят время около двух миллионов жителей и гостей города. Другие яркие примеры — Кадетский сквер, площадки у «Шупашкара» и «Овас», благоустраивавшиеся сразу по нескольким федеральным программам.

Высокая позиция в рейтинге тем не менее — не повод расслабляться. В городе, отметил Владимир Филиппов, остаются напряженными вопросы ремонта дворовых территорий (он необходим более чем в 540 городских дворах), а также замены лифтов (117 из них в городе отработали свой ресурс). На это, в частности, обратила внимание и председатель ТОС «Кадыковский» Зоя Петрова. Отметив, как преобразился город, в частности ее родной новоюжный район, горожанка добавила, что важно не забывать и про дворы: с них начинается забота о людях. По словам Зои Петровой, инициативные жильцы даже составили эскизы будущих дворов и готовы софинансировать в «разумном» размере.

Цифра: Более 600 проектов, основанных на инициативах граждан, до конца этого года будут реализованы в республике

Успешны в создании благоприятной среды обитания и первые шаги малых городов. Победа Ядрина во всероссийском конкурсе с проектом «Связывая поколения» в этом году, например, позволит городку с населением около 9 тысяч человек получить на благоустройство своего исторического центра 40 млн рублей из федерального и 10 млн рублей из республиканского бюджетов. Как рассказал глава Ядринского городского поселения Владислав Михайлов, сейчас идут конкурсные процедуры по определению подрядчика. А в следующем году исторический центр по улице Комсомольской предстанет преобразившимся. Как историческое поселение ядринцы намерены участвовать в конкурсе и в 2020 году — с проектами по благоустройству парка «Старый город», дворовых территорий и улиц Школьная и Чапаева. «Дело остается за малым — выполнить все намеченное», — подытожил Владислав Михайлов.

Активно меняются и улицы Мариинского Посада. С 2017 года в городе навели красоту в семи дворах и на двух общественных территориях, завершается благоустройство парка. «Люди интересуются, у нас успешно реализуются проекты по программе инициативного бюджетирования», — сообщил депутат местного Собрания Петр Михайлов. «Самое главное, отношение у жителей к этим объектам совсем другое, бережное», — заметил Михаил Игнатьев. В будущем году город, кстати, также попытает удачу во всероссийском конкурсе с проектом «Государева гора — Арбат — Набережная». Всего в конкурсе примут участие пять малых городов Чувашии.

Такое представительство на уровне России, справедливо заметил Михаил Игнатьев, требует от участников и должного качества проектных работ. Из-за отсутствия должности архитектора в районных и городских администрациях оно, к сожалению, хромает. Главные архитекторы есть только в Чебоксарах и Новочебоксарске. О такой должности, возможно, стоит подумать и в других муниципалитетах — «сборная солянка» вместо единого стиля не лучшим образом отразится на красоте улиц. К тому же из-за ошибок, как заметил главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин, проекты часто бракуют: из-за неверного расстояния от детских площадок и окон до контейнеров ТБО, неправильного подбора покрытий игровых зон, отсутствия комплексного подхода к благоустройству и других недостатков.

Понимая эту проблему, в Минстрое Чувашии по поручению Главы Чувашии разрабатывают типовые проекты — их только останется «привязать» к конкретным местам. «Будут определены цена, малые архитектурные формы, размеры площадок», — уточнил Алексей Грищенко и еще раз напомнил муниципалитетам заранее готовить проекты по благоустройству. В министерстве в свою очередь готовы оказывать в этом любую поддержку.

О своих достижениях в благоустройстве рассказали также яльчикцы. В Яльчиках, например, трудно пройти мимо нового парка в центре села, созданного под личным контролем главы администрации Николая Миллина. В музее под открытым небом, за появление которого жители высказались единогласно, можно прогуляться по мощеным дорожкам, посидеть на красивых скамейках, полюбоваться интересными скульптурами.

Сметная стоимость проекта, по словам и.о. главы администрации Яльчикского района Леонарда Левого, составила около 12 млн рублей. «Сейчас это излюбленное место отдыха всех жителей и гостей села. Парк никогда не пустует — играют дети, есть все условия для занятий спортом для взрослых и пожилых. Место стало по-настоящему комфортным», — не без гордости сообщил он.

Фото cap.ru: Центр села Яльчики — это и место отдыха, и музей под открытым небом, и площадка для детских игр и занятий спортом.