Денис Мантуров и Михаил Игнатьев обсудили проект программы социально-экономического развития Чувашской Республики

8 ноября состоялась рабочая встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, посвященная обсуждению проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики.

Рассматривались основные блоки стратегического для республики документа, который дорабатывается с учетом замечаний и предложений, поступающих от ФОИВов. Было отмечено, что по результатам прохождения стадии согласования, проект распоряжения будет скорректирован и внесен в Правительство Российской Федерации.

В проекте программы особое внимание было уделено наиболее значимым для региона вопросам. Речь идет о дальнейшем повышении инвестиционной привлекательности, а также мероприятиях по развитию сельского хозяйства и промышленного потенциала Чувашской Республики.

В частности, планируется реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности промышленных предприятий Республики, создание и развитие Инжинирингового центра по разработке и изготовлению спецоснастки и нестандартного оборудования для нужд оборонно-промышленного комплекса.

На базе неиспользуемых промышленных площадок могут быть созданы частные индустриальные парки, также рассматривается возможность создания в Новочебоксарске территории опережающего социально-экономического развития. В настоящий момент планируется разработать план создания в Чувашии испытательного центра электротехнического оборудования для применения в атомной энергетике.