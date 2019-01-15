«Люди земли» удостоились высоких наград

По труду и почет

Трактористы, механизаторы, телятницы, операторы машинного доения, полеводы, агрономы, инженеры, зоотехники, руководители ведущих хозяйств – словом, люди земли собрались в торжественном зале Дома правительства Чувашии. Традиционно накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности республики лучшим труженикам региона здесь вручали государственные награды и благодарности.

В зале под куполом на 17 этаже были заполнены все места. Напряжение и волнение перед началом награждения разрядил вошедший Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, который подошел к каждому из присутствующих и лично пожал руку. «Мы же все люди земли», — добродушно приветствовал коллег министр. А через несколько минут в зал вошел Глава Республики. Гимны России и Чувашии открыли церемонию.

Поздравив работников агропромышленного комплекса, Михаил Игнатьев отметил, что сегодня земледельцы создают благоприятные предпосылки для дальнейшего роста экономики в стране. «Есть оценка Президента России и Правительства страны. Те слова, когда говорили, что сельское хозяйство – это черная дыра, это уже в истории, в архивах», — сказал руководитель региона. И озвучил положительную динамику развития АПК в республике: доля агропромышленного комплекса в валовом региональном продукте Чувашии составляет 15 %, за последние пять лет объемы производства сельхозпродукции выросли на треть, воплощаются в жизнь масштабные инвестиционные проекты, создаются новые фермерские хозяйства, укрепляется потребительская кооперация.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Всего за 8 лет грантовая поддержка в Чувашии предоставлена 322 начинающим фермерам, 67 семейным животноводческим фермам и 10 сельскохозяйственным и потребительским кооперативам, а также 24 фермерам на реализацию проекта Агростартап.

«15-20 лет назад мы и не предполагали, что крестьянско-фермерские хозяйства получат такое динамичное развитие. Сегодня в удельном весе и по показателям и по качеству произведенной продукции они показывают хорошие результаты», — подчеркнул в своем выступлении Михаил Игнатьев. И обратил внимание, что несмотря на непростые погодные условия и в этом году земледельцы Чувашии в очередной раз доказали свое трудолюбие и самоотдачу, собрав рекордный урожай. «Ну а по труду и почет — «Ĕçне кура хисепĕ»! — напомнил Глава республики народную мудрость. — Весь октябрь мы посвятили труженикам агропромышленного комплекса. И сегодня будем радоваться их успехам»…

Отмечены труженики Батыревского, Яльчикского, Цивильского, Канашского, Ядринского и других районов республики. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в области сельского хозяйства десятерым специалистам присвоены звания «Заслуженный механизатор Чувашской Республики» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашии».

Пока шло награждение, переживала за своего супруга – водителя агрофирмы Красноармейского района Валерия Аркадьевича, заслуженный зоотехник республики Нина Петрова. «В такой важный день приехала поддержать мужа», — призналась корреспонденту «СЧ» Нина Александровна. «При такой работе в костюме не походишь, поэтому и чувствует себя немного скованно, — шепнула она, с чувством аплодируя награждаемому в этот момент мужу. – Но какой все-таки элегантный!» Супруги Петровы более 30 лет трудятся в области сельского хозяйства, за ответственное отношение к делу удостоены наград. Несмотря на постоянную занятость на работе, они сумели создать крепкую семью, воспитали двух дочерей, а сейчас их сердца радуют пятеро внуков, которым они с малых лет стараются привить трудолюбие.

«В нашем деле без любви к труду никак! Душу вкладываем!» — призналась телятница из Батыревского района Мария Яковлева, удостоенная Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства России. Любовь к труду она впитала, как говорится, с молоком матери. И мать, и отец Марии Николаевны работали в колхозе. Несмотря на достигнутый пенсионный возраст, энергичная телятница не собирается бросать работу. «У меня трое детей, все выросли, пока есть здоровье и желание трудиться, почему бы еще не поработать, тем более что на агрофирме нас ценят и уважают, вот и мы не подводим, стараемся…».

КСТАТИ Во время своего выступления на церемонии награждения лучших работников АПК Глава республики акцентировал внимание и на теме развития сельских территорий. Всего с 2014 по 2019 годы на развитие сельских территорий в Чувашии направлено свыше 10 млрд рублей. Продолжается обновление школ, больниц, учреждений культуры, строительство дорог, обустройство сельских общественных территорий, в том числе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и инициативного бюджетирования. Все это, по словам Михаила Игнатьева, делается для того, чтобы сельским жителям были доступны качественное образование, медицинское обслуживание, культурный досуг.

Именно такие сельхозпредприятия, где руководство заботится о хороших условиях труда своих сотрудников, достойно оплачивает их работу, и имеют хорошие результаты. В зале чествовали победителей экономического соревнования между муниципальными районами, сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. В тройку муниципалитетов-лидеров вошли Вурнарский, Яльчикский и Янтиковский районы. В числе лучших предприятий ООО «Агрофирма «Комсомольские овощи» Комсомольского района, ООО «Авангард» «Цивильский бекон» Цивильского района, ЗАО «Батыревский» Батыревского района, ООО «Победа» Яльчикского района… Отмечены фермеры Александр Артемьев из Цивильского района, Решит Санзяпов из Батыревского района и многие другие.

По словам руководителя ООО «Победа» Николая Головина, когда работу «людей земли» отмечают на уровне республики и страны, тогда есть и стимул, и настроение добиваться больших результатов. «Успех предприятия – это труд всего коллектива, сплоченной команды, от рядовых полеводов, доярок и механизаторов до инженеров и руководителей хозяйства», — сказал он.

Почетных званий удостоились также работники промышленности: сотрудники АО «АККОНД», ОАО «Букет Чувашии». Благодарность Главы Чувашии вручена коллективу Чувашского республиканского союза потребительских обществ.

Часы от Михаила Игнатьева за активную общественную деятельность получила и ветеран АПК, легендарная трактористка Раиса Калинина из Моргаушского района. За свою трудовую жизнь она заслужила немало наград: пять раз занимала I место в Республиканском соревновании пахарей, в 1982 году была отмечена орденом «Трудовой славы» III степени, в 1988 году – Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1986 году имя Раисы Калининой прогремело на весь Советский Союз: за трудовые подвиги она завоевала приз имени Паши Ангелины. Награда очень редкая, ведь за всю историю Чувашии ни до, ни после Калининой такую в республике никто не получал.

«Один парень на всю деревню» — так часто называют меня односельчане! — улыбнулась труженица, которая и по сей день ведет активный образ жизни: несмотря на то, что давно уже на пенсии и перешагнула 7-й десяток, по-прежнему садится на трактор и пашет землю в своем хозяйстве, да и соседям нередко помогает. Терпения и здоровья пожелала она сельским труженикам, принимая подарок.

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