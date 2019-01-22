ВЛАДИМИР ДЕНИСОВ

глава администрации Шемуршинского района

«Сельское хозяйство является основным сектором экономики Шемуршинского района, и от его эффективной работы зависит стабильность социально-экономического развития. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства района организованно завершили уборочные работы… Численность поголовья скота в хозяйствах всех категорий по району на начало октября 2019 года составила 6452 головы КРС, 2779 голов коров и 5408 голов свиней (103% к уровню прошлого года). С начала действия программы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в Шемуршинском районе получили поддержку 12 фермеров, из них 8 крестьянских (фермерских) хозяйств получили гранты только за последние 3 года».