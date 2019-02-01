Чебоксарский променад-спектакль «Нити судьбы» обошел конкурентов

Три туристических маршрута из Чувашии названы лучшими в России

28 октября в Ижевске проходил финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2019». От Чувашии в финал вышли четыре проекта. Победителями стали три из них.

Первые места в своих номинациях завоевали иммерсивный променад-спектакль «Нити судьбы», межрегиональный маршрут «Лист дубовый — лист кленовый» и экскурсия на производство «От конфет до макарон — Чебоксарский Вавилон». В этом году на премию претендовали 542 проекта из 63 российских регионов. В финал вышли 224. Всероссийская туристская премия имеет большое количество направлений, здесь 21 номинация, в каждой из которых присуждаются первые, вторые, третьи места, а также гран-при. Это приключенческие, гастрономические, велосипедные, этнографические, военно-исторические, детские маршруты. Соревнуются также сами идеи маршрутов, туристические карты и музейные экскурсии.

Номинация «Лучший маршрут в городе» была самой «населенной». Променад-спектакль «Нити судьбы» в рамках туристического проекта «Городские легенды» соревновался в финале с 17 проектами. В том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Казани. Гран-при здесь взял экскурсионный маршрут из Кировской области «Бизнес по-вятски». «Жюри и эксперты конкурса по достоинству оценили наш аудиоспектакль, в котором мы погружаем участников в историю Чебоксар, древние чувашские мифы и легенды и открываем портал в прошлое», — сообщила руководитель проекта «Городские легенды» Анна Казанцева.

Премия «Маршрут года», которая проводится с 2014 года, учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. По словам основателя премии Геннадия Шаталова, «Маршрут года» решает очень важную задачу — дает возможность профессионалам туристического рынка встречаться на одной площадке и презентовать свои проекты, видеть работы коллег со всей России, знакомиться и создавать уже совместные проекты.