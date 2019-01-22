«Золотые» показатели «Цивильского бекона»

На предприятии уделяют внимание культуре производства и качеству продукции

Когда мы говорим о предприятиях агропромышленного комплекса республики, одним из первых на ум приходит филиал ООО «Авангард» «Цивильский бекон». Не случайно на главном аграрном форуме страны, выставке «Золотая осень» предприятие нынче в очередной раз удостоилось двух золотых медалей: за достижение высоких показателей в выращивании продукции зерновых и зернобобовых культур и за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Сегодня трудно себе представить, что всего лишь 15 лет тому назад на месте масштабного современного свинокомплекса «Цивильский бекон» располагались разрушенные свинарники. Оказавшийся в плачевном состоянии свинокомлекс «Восход» предстояло возродить депутату Госсовета Чувашской Республики, заслуженному работнику сельского хозяйства Чувашии и Татарстана Николаю Курчаткину. Первоочередной задачей было найти надежного инвестора. Им стало ООО «Авангард» из Татарстана.

Как-то в одной из бесед Николай Григорьевич поделился своими воспоминаниями: «Свинокомплекс «Восход» изначально был рассчитан на 12 тысяч голов свиней, однако в начале двухтысячных годов там не насчитывалось и тысячи». Более миллиарда рублей было вложено в хозяйство. Реконструированы ветхие сооружения, значительная сумма потрачена на закупку оборудования фирмы «HARТMANN», которое позволило минимизировать ручной труд. Температурный режим, объем воздуха и подачу корма сегодня контролирует компьютер.

В основе работы предприятия лежат самые передовые технологии. Да и масштабы уже не те, что были в начале века. И, в первую очередь, для Николая Курчаткина.

Развитие «Цивильского бекона» — это лишь часть из поставленных перед ним задач. Сейчас он возглавляет весь холдинг ООО «Авангард», куда помимо предприятия, расположенного в Цивильском районе, входят филиал в Буинске «Мясной дом «Карлинский» и «Батыревский бекон», открывшийся два года тому назад на базе бывшего свиноводческого хозяйства ООО «Агрохолдинг «Юрма». Инвестиции на покупку и реконструкцию предприятия в Батырево составили более 400 миллионов рублей. И сейчас, как и на «Цивильском беконе», здесь все автоматизировано.

В целом по ООО «Авангард» нынче содержится более 90 тысяч свиней, из них на «Цивильском беконе» почти 37,5 тысячи голов. Среднесуточный привес в «Цивильском беконе» составляет 785 граммов. За девять месяцев этого года произведено более 7,6 тысячи тонн мяса.

Качеству мяса уделяется большое значение. Как говорит директор филиала «Цивильский бекон» Юрий Федотов, в свиноводстве сегодня высокая конкуренция и потребители большое внимание уделяют не только вкусовым качествам мяса. Многие обращают внимание на постность, на то, насколько была здорова скотина и многое другое. Поэтому за свиньями постоянно следят. Регулярно дежурят по 7-8 операторов.

Всего в хозяйстве сегодня трудится 115 человек. Они обеспечивают работу не только свинокомплекса. Немалые объемы охватывает и растениеводство — площадь зерновых составляет 7167 гектаров. Средняя урожайность составила 41,3 центнера с гектара. Валовый сбор зерна — более 19,74 тысячи тонн. Кстати, в этом году на «Цивильском беконе» построили дополнительный склад с расширением зернотока на 2 тысячи тонн. Пополнился и парк техники. Приобрели посевной комплекс «Амазония» и «КамАЗ». В планах предприятия расширять производство и дальше, а главное, как говорит Юрий Александрович, — работать над качеством.

Галина Емельянова