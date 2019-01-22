Решит Санзяпов: «Без риска нет прорыва»

Новые успехи батыревского фермера

«Еще лет 8-10 лет назад жители села не видели никакой перспективы. А сегодня мы своим трудом доказали, что в сельской местности можно жить комфортно, трудиться успешно и получать хороший доход. Без риска нет прорыва…» — считает глава крестьянско-фермерского хозяйства Решит Санзяпов.

Чуть больше десяти лет прошло с тех пор, как Решит Шейхуллович променял успешный строительный бизнес в Чебоксарах на, казалось бы, малоперспективную деятельность в сельском хозяйстве. Выкупил помещения обанкротившегося сельхозпредприятия в родном селе Долгий Остров Батыревского района, взял землю в аренду, закупил технику.

Риск оправдал себя. Сегодня КФХ Санзяпова известно не только в Чувашии, но и за пределами республики. Хозяйство успешно развивает несколько направлений — растениеводство, разведение крупного рогатого скота, производство мясных и молочных изделий.

Как признается Решит Шейхуллович, было очень приятно слышать от посетителей прошедшей в начале октября всероссийской выставки «Золотая осень», что они специально приехали сюда, чтобы приобрести продукцию производства именно КФХ Санзяпова.

Участие в этой престижной выставке для хозяйства стало традицией. Не первый год предприятие завоевывает в ней высокие награды. Так, к примеру, в прошлом году «золото» получили йогурт питьевой, сделанный из натуральных ягод и собственного молока, колбаса «Печеночная», колбаски «КНУТ», «серебро» заслужила ветчина «Куриная».

Успех не обошел стороной и нынче. К многочисленным наградам добавились еще 4 золотые медали. «Золотом» отмечено само КФХ, как лучшая семейная животноводческая ферма, колбаса из кускового мяса в натуральной оболочке «Тутырма», молочный продукт «Кырт», представляющий собой вареный творог, и сыр плавленый «Домашний».

Кстати, изготовление сыров для хозяйства — новое направление, которое здесь намерены развивать и дальше. «В перспективе, — поделился глава хозяйства, — собираемся открыть сыродельный цех. Будем изготавливать и другие виды сыров».

Думает Решит Санзяпов расширить производство мясных изделий, а также открыть свои торговые точки. Необходимость в этом назрела. В ассортименте продукции фермера немало изделий, которые в республике, кроме него, никто не производит. К примеру, в Чувашии не перерабатывают мясо конины. В ближайших же планах — строительство откормочной фермы на 250 голов, что увеличит численность КРС до восьмисот голов.

Татьяна Петрова