«Набор для борща» останется в ассортименте «Комсомольских овощей»

У каждого должна быть своя специализация

Рекордный урожай картофеля и овощей собрало дочернее предприятие Агрофирмы «Слава картофелю» — Агрофирма «Комсомольские овощи». Как говорит заместитель директора предприятия Василий Андреев, в хозяйстве овощи в любой год растут, и этот год не исключение — урожай овощей очень хороший. Особенно порадовала морковь.

Богатый витаминами овощ, можно сказать, здесь в фаворитах. Морковь на предприятии высаживают классическим европейским способом — на гребнях в две строчки, что позволяет соблюсти расстояние между рядами. Такой способ очень удобен при уборке комбайнами.

Для «королевы овощей» здесь созданы особые условия хранения. Морковь хранится в холодильнике в контейнерах. Часть моркови хранится навалом с напольной вентиляцией, что позволяет сохранить свежесть и прочность.

Сорта моркови рассчитаны на любую категорию потребителей: «Сильвано» — для производителей корейского салата, «Олимп» — для реализации в розницу. Общая урожайность в этом году достигла 88,7 тонны с гектара.

Неплохой урожай и у других овощей, а также картофеля, урожайность которого — 39,7 тонны с гектара. «Наша продукция пользуется большим спросом, — делится Василий Геннадьевич. — Ее закупают социальные учреждения. Также мы отправляем овощи в Пермь, Ульяновск, Татарстан и другие регионы. Мы ведем переговоры о реализации нашей продукции в федеральных торговых сетях «Гулливер», «Магнит». Кстати, нашу продукцию в них можно увидеть и сегодня. Но она реализуется пока через посредников».

В перспективе «Комсомольские овощи» планируют добавить в ассортимент выращиваемых овощей еще и лук. «Чтобы обеспечить население полным набором для борща», — с долей юмора делятся планами на предприятии. Кроме того подумывают здесь о глубокой переработке овощей, чтобы облегчить вхождение в рынок. Давно зреет мысль построить фасовочный цех, но, как это бывает, все упирается в инвестиции. Группа «Слава картофелю» в 2019г. основные инвестиции направляет в реализацию проекта оригинального семеноводства картофеля.

Рентабельность овощеводства сегодня падает, — подчеркнул генеральный директор группы предприятий «Слава картофелю» Хасиятулла Идиатуллин. В качестве примера он привел сложившуюся ситуацию на рынке картофеля. Цена на «второй хлеб», по его мнению, не должна быть осенью ниже 9 рублей.

«Когда расходная часть увеличивается, а цены на продукцию остаются прежними или даже снижаются, процесс инвестирования останавливается» — считает он. Причину обвала цен он видит в нелегализованном производстве картофеля и овощей. Пока в России еще существует «серый» рынок, не все платят работникам зарплату официально, и это влияет на себестоимость продукции. К слову, выплаты по налогам и сборам Агрофирмы «Комсомольские овощи в прошлом году составили 6 миллионов рублей. По итогам 9 месяцев этого года — 4,1 миллиона рублей.

В компании надеются, что ситуация изменится в пользу добросовестных крестьян. И от выращивания овощей, в том числе и картофеля, агрофирма отказываться не планирует. «У каждого предприятия должна быть узкая специализация», — уверен Хасиятулла Семигуллович.

Фото Олега Мальцева: Труженницы агрофирмы Рената Миронова, Галина Аврелькина, Светлана Владимирова урожаем довольны.