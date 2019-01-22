Заслуженный зоотехник Чувашии Гамильтон Муллин отмечает 90-летие

Он продвигал птицеводство и не бросал слов на ветер

Чувашия всегда славилась мощной птицеводческой отраслью. Один из тех, кто внес в ее развитие наиболее весомый вклад — Гамильтон Муллин, которому 27 октября исполнилось 90 лет.

Гамильтон Александрович прошел путь от рядового зоотехника до председателя Козловского райисполкома. А в 1976 году был назначен директором республиканского треста «Птицепром». В него входили все специализированные хозяйства республики.

Как вспоминает ветеран АПК Николай Саблин, работавший в тресте сначала главным зоотехником, а потом заместителем Муллина, спустя два года после его назначения началось расширение производственных мощностей первой в республике птицеводческой фабрики «Чебоксарская». На отдельной площадке были построены три птичника на 192 тыс. кур-несушек каждый. В 1986 завершилось строительство бройлерной фабрики «Кугесинская» на 3,2 млн бройлеров. В 1988 году трест был преобразован в Чувашское производственное объединение по птицеводству, куда вошли уже все птицефабрики. Гамильтон Александрович возглавлял эту структуру до 1989 года.

Благодаря квалифицированной упорной работе руководителя объединения, его команды и руководителей фабрик в те годы был сделан мощный рывок по интенсификации птицеводческой отрасли Чувашии. По отзывам Николая Саблина, Гамильтон Александрович всегда дотошно, с трезвым расчетом подходил к работе. В повседневной деятельности это был требовательный, и в то же время чуткий руководитель. У директоров фабрик пользовался уважением, прежде всего за то, что слов на ветер не бросал.

Гамильтон Муллин — заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, заслуженный зоотехник Чувашии, имеет правительственные награды.