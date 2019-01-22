В ЗАО «Батыревский» умеют и работать, и отдыхать

С хорошей командой все по плечу

Не случайно ЗАО «Батыревский» специализируется на трех «китах» — производстве зерна, картофеля и молока. Чтобы достичь успеха, стать конкурентоспособным в условиях, когда цены диктует рынок, нужно быть в некотором роде универсалом и вовремя делать ставку на наиболее перспективное направление. Гибкая политика управления помогает предприятию на протяжении почти двух десятков лет занимать передовые позиции в районе и быть на хорошем счету в республике.

«Предприятие работает успешно и поставленные задачи выполняет. Но секрет успеха в том, что только на одном направлении в сельскохозяйственном бизнесе зацикливаться не стоит. Это своеобразная подстраховка: когда одно направление подводит, другое вытягивает, — разъяснил корреспонденту «СЧ» генеральный директор Петр Ялуков. — Скажем, неплохо идет производство и реализация зерна, для сведения — у нас около 1800 га плодородной земли, под зерновые отдано 1000 га. Но есть проблемы по картофелю».

Из-за переизбытка на рынке второго хлеба, уродившегося в этом году на славу, цены на картофель упали до предела. По словам руководителя хозяйства, при себестоимости в 6 рублей предприятие вынуждено реализовывать картофель за 6,50. Приходится искать покупателей в ближнем зарубежье. Например, сейчас чувашскую картошку с удовольствием закупают Казахстан и Азербайджан.

«Стараемся привлекать качеством продукции, партнеры нам доверяют. Отказаться же от производства картофеля — значит выкинуть на ветер огромные средства, вложенные в это направление. А это порядка 100 млн рублей. Так что назад дороги нет», — решительно настроен Петр Валерьевич, по мнению которого, необходимо искать эффективные пути решения проблемы: повышать качество, снижать себестоимость, расширять рынок сбыта, учиться перерабатывать продукцию. Пока это лишь задумки Петра Ялукова, но в том, что ему удастся найти выход из самой сложной ситуации, сомневаться не приходится. Он молодой и энергичный руководитель, возглавляющий предприятие почти 15 лет. За его плечами — крепкий и дружный коллектив, на который можно положиться.

«У нас отличные специалисты, мы, безусловно, их ценим, настоящие Кулибины, заслуженные работники сельского хозяйства. Есть целые трудовые династии, немало и молодежи, которая трудится с интересом и подает большие надежды. Когда за тобой такая команда, по силе любые трудности», — уверен руководитель еще и одного из самых активных социально-ответственных предприятий района.

Ежегодно ЗАО устраивает в Батырево соревнования среди своих работников по мини-футболу, проводит турнир по карпфишингу на местной плотине, причем сотрудники предприятия сами облагородили водоем и подселили в него около 8 тысяч особей карпа. По мнению Петра Ялукова, для эмоциональной разрядки сельским труженикам просто необходимо иметь отдушину, и лучше всего с пользой для здоровья, а спорт и рыбалка — самое то. Накануне республиканского праздника, посвященного работникам сельского хозяйства, гендиректор ЗАО «Батыревский» пожелал трудовому коллективу и коллегам по бизнесу искренне любить свое дело, по-настоящему болеть за него, а также терпения, удачи и хорошей цены на сельхозпродукцию.