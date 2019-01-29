Пассажиры заплатили пьяному водителю за поездку в Казань

Нетрезвый водитель ехал в Казань с пассажирами, набранными через популярный сервис по поиску попутчиков…

Опытные инспекторы ГИБДД знают, что запотевшие стекла в автомашине бывают не только от загрязненных фильтров. В потоке автомашин, проезжавших мимо поста «Рубеж», заместитель командира взвода старший лейтенант полиции Сергей Моисеев и инспектор специализированного батальона ГИБДД лейтенант полиции Денис Кудряшов не пропустили «взмокшую» «Киа» и попали в точку. От водителя исходил резкий запах спиртного.

Самое удивительное, что 27-летний автолюбитель собрался в путь-дорогу в таком состоянии не в одиночку. Через популярный сервис он быстро набрал желающих недорого добраться до Казани. В машине сидели трое пассажиров, которые не почувствовали в поведении водителя ничего странного. Пришлось им топать до ближайшей остановки и продолжить поездку более безопасным видом транспорта – общественным.

А нелегальный таксист, хотя и согласился пройти медицинское обследование на месте, попросил провести его повторно в медицинском учреждении. Результат оказался тот же: алкогольное опьянение и протоколы по статье 12.8 и 14.1 КоАП (за нетрезвое вождение и незаконную перевозку пассажиров)…