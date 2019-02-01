«Ночь искусств» будет длиться все выходные со 2 по 4 ноября

Мероприятия ежегодной «Ночи искусств» в этом году будут продолжаться со 2 по 4 ноября, они приурочены к празднованию Дня народного единства. В акции, девиз которой «Искусство объединяет», примут участие все учреждения культуры и искусства Чувашии.

Одной из площадок станет Чебоксарское художественное училище, где откроется творческая мастерская «Лаборатория художника». Здесь подготовили программу и для взрослых, и для детей. В экспозиции — работы победителей конкурса «Академический натюрморт» сразу за несколько лет, можно будет и побывать на мастер-классе по созданию натюрмортов.

Ночь искусств-2019 в Чувашском национальном музее посвящена современным направлениям в искусстве, она откроется парадом костюмов от Театра мод «Королевство снов». В афише акции программа «Чебоксарский андеграунд» и мастер-классы по дизайну фотографии и китайской живописи.

А в Национальной библиотеке готовят встречу зрителей с актерами Русского драматического театра, показ видеоверсий спектаклей-победителей регионального отборочного этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье», игровые занятия для детей в детской комнате «Интеллектуариум» и много чего еще интересного.