Как будущему дольщику проверить застройщика

«Собираемся покупать квартиру по договору долевого участия. Можете дать рекомендации, на что в первую очередь необходимо обращать внимание при таком виде строительства жилья?» — интересуется читатель нашей газеты Аркадий Петров.

Мы попросили прокомментировать ситуацию начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Чувашии Эльби Николаеву.

— Каждый человек, который вступает в долевое строительство жилья, в первую очередь должен ознакомиться с документами застройщика. Их можно найти на сайте НашДом.РФ, где под эгидой Минстроя России размещается Единая информационная система жилищного строительства. На этом ресурсе можно увидеть, есть ли у застройщика права на земельный участок, на котором строится многоквартирный дом. Как правило, это договор аренды, заключенный на несколько лет, следовательно, он должен быть зарегистрирован в Росреестре, либо право собственности застройщика на землю.

Надо поинтересоваться, есть ли у застройщика разрешение на строительство дома именно на этом земельном участке, а также разрешение местного Минстроя о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям федерального законодательства. Особое внимание требуется от граждан, которые желают вступить в строительство нежилого помещения. «Были случаи, когда на регистрацию представлялись договоры долевого участия на строительство нежилых помещений. В действительности разрешение на строительство было дано только на квартиры. Поэтому обязательно следует изучить проектную декларацию и разрешение на строительство, — советует Эльби Михайловна. — Даже человек без специальных познаний сможет разобраться в этих документах. Там все понятно изложено. В проектной декларации есть как сведения о застройщике, так и информация об объекте строительства».

Когда вступаете в долевое строительство, желательно выяснить у застройщика, зарегистрирован ли первый договор долевого строительства по интересующей вас позиции. Если он зарегистрирован, то с документами у застройщика, скорее всего, все в порядке. Если нет, возможно, какого-то документа у него не хватает, и лучше повременить с заключением договора. Если застройщик отказывается дать такую информацию, то можно заказать выписку из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве в МФЦ или через Интернет rosreestr.ru или spv.kadastr.ru. В выписке будет отображена данная информация.

— Кроме того, эти сведения можно почерпнуть еще из одного официального источника. Управление Росреестра по Чувашии идет в ногу со временем. У нас есть страничка в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/rosreestr_21), где в обязательном порядке выкладывается сообщение о регистрации первого договора долевого строительства и о постановке многоквартирного дома на кадастровый учет, — пояснила Эльби Николаева. — Также рекомендую посмотреть в Интернете отзывы о застройщике. Сейчас в республике 55 застройщиков, которые возводят 91 объект. Кроме того, не будет лишним ознакомиться с информацией на сайте Минстроя Чувашии, где размещен Сводный перечень проблемных объектов на территории республики. Имейте в виду: кто-то из застройщиков перешел на более безопасную схему строительства с использованием эскроу-счетов, а кто-то продолжает строить по старой схеме, уплачивая взносы в компенсационный фонд. Какой вариант приобретения жилья выбрать — решать вам.