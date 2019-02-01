Выкладываясь на работе, нельзя забывать о себе

Гореть, не выгорая

Профессиональное выгорание — явление не новое. Считается, что чаще ему подвержены те, кто работает с людьми: учителя, медики, полицейские. К сожалению, озвучивать эту проблему стали только сейчас, когда она встала, что называется, в полный рост. Людям надо привыкнуть к тому, что такое случается, и ничего страшного или стыдного в этом нет, поэтому есть смысл обратиться за помощью к профессионалам. Мы почему-то не стыдимся того, что «упахались», работая на даче или в саду, даже гордимся, что хорошо поработали и теперь нужно отдохнуть. А когда человек устает психологически, отчего-то стесняется в этом признаться. Хотя все понимают, что постоянный стресс, который испытывают люди «помогающих» профессий, сказывается на самочувствии.

Опасность усталости

Апатия, раздражительность, отчаяние — плохие спутники при работе с детьми. Ученик что-то не понял, просит помощи, а учитель не в состоянии отреагировать не потому, что не хватает квалификации, а потому, что у него нет сил. Понятно, что учебный процесс будет страдать. Рано или поздно подключится администрация школы, которая потребует результатов от работы преподавателя.

Еще хуже, если он начинает срываться на учениках. Много лет назад, когда я училась в школе, учитель, отчего-то рассердившись на моего одноклассника, схватил его за волосы и просто выволок из класса. Никто не понял, что произошло: мальчишка не был завзятым хулиганом. В классе повисла гнетущая тишина, все сидели, боясь шелохнуться. Прошел не один десяток лет, но этот эпизод так и не стерся из памяти. В наше время подобный случай был бы поводом для жалобы в прокуратуру.

Цифра: 80% педагогов после 15 лет работы подвержены риску профессионального выгорания, по данным ВОЗ

Но выгорание сказывается не только на учениках и их учебе. Давайте вспомним, что учитель — обычный человек. И когда он просыпается утром и с ужасом думает, что ему опять надо идти на работу, вряд ли это благоприятно сказывается на его здоровье. К негативным эмоциям подключаются физические симптомы: тошнота, нарушение аппетита, бессонница, хроническая усталость, которая не снимается отдыхом. Отсюда недалеко до гипертонии и проблем с сердцем.

Дети ждут эмоционально отзывчивого учителя, с широким кругозором, которому интересно все новое, который может увлечь не только своим предметом, но и поговорить о жизни. А получают иногда едва волочащего ноги безразличного взрослого, которому уже ничего не интересно, он в сердцах может накричать, поставить вместо пятерки тройку, о чем ребенок будет долго переживать.

Почему это происходит?

Эмоциональное выгорание наступает незаметно, и причин тому множество. Главные — это перегруженность педагогов: кроме ведения уроков им приходится составлять учебные планы, заполнять электронный дневник, проверять тетради, с них требуют большое количество справок и отчетов, а ведь еще и к урокам готовиться нужно, чтобы детям было интересно учиться. При этом у них невысокая физическая нагрузка: им некогда просто прогуляться, съездить за город, сходить в бассейн.

Горят многие, выгорают некоторые

Директор чебоксарского центра «Содружество», психолог Татьяна Удина говорит о том, что помочь педагогам не так сложно. Да, нельзя убрать причины, которые приводят к выгоранию, но можно научиться адекватно на них реагировать, вовремя отдыхать. Здесь ключевое слово «вовремя». Очень часто люди, не только учителя, пропускают первые звоночки усталости и понимают, что им плохо, когда уже валятся с ног.

И в первую очередь страдают учителя с тонкой душевной организацией, с повышенным чувством ответственности, желающие добиться хороших результатов. Ведь часто они это делают во вред себе. Психологи центра провели исследование, которое затронуло почти три тысячи педагогов. Это удалось сделать благодаря муниципальной профилактической программе «Душевные ресурсы». И оказалось, что каждый третий находится в группе риска, которая подвержена выгоранию.

…Молодая учительница жалуется, что ей сложно общаться с учениками. До нынешнего года девушка преподавала у старшеклассников, с которыми был прекрасный контакт, а с пятиклашками, как ей кажется, ничего не получается. Она каждый день «грызет» себя, что недостаточно понятно объясняет им новый материал, что делает им слишком много замечаний, что могла бы проводить уроки более интересно. Это состояние неудовлетворенности стало сказываться на ее самочувствии: появились головные боли, перестала высыпаться.

Ее коллега, учительница младших классов, слушала этот рассказ, широко раскрыв глаза: пятиклассники — это уже взрослые. Что говорить о ее малышах, которые еще не все буквы выучили? Они часто просто не понимают, почему нельзя полежать во время урока или зачем нужно отпрашиваться в туалет. Ребятишки быстро отвлекаются — стоит зашуметь одному, тут же галдят все. Но проблемы у нее не в отношениях с детьми. Она в коллективе самая молодая, коллеги частенько ее поучают, относятся снисходительно, как если бы она сама была ученицей. Конечно же, такое отношение обижает, возникает ощущение, что они просто выжидают, когда возникнет возможность прочитать ей нравоучение. В результате она уже долгое время живет в постоянном напряжении, появился страх ошибки.

Еще одна учительница из-за загруженности ест на бегу, когда появляется голодная боль, аппетита совсем нет. Появились проблемы с желудком. И вообще ей все время некогда сделать что-то для себя. Даже не помнит, когда была в парикмахерской.

«Просто бери и делай!..»

На тренинге им удалось вспомнить о своих желаниях и интересах, без которых невозможно найти источники пополнения энергии. Самым ошеломляющим для педагогов оказался эффект от простых приемов саморегуляции. Казалось бы, сегодня не встретить человека, который бы не знал о них. Но вот поди ж ты! Одна из участниц удивилась вслух: «Боже, я же все это знаю. Почему не пользовалась. Ведь это не требует каких-то затрат: физических, интеллектуальных. Просто бери и делай!»

Известный парадокс: самое сложное практически для любого — это постоянно делать что-то очень простое и хорошо известное. Просто потому, что нет навыков, нет привычки. Как с зарядкой: никто не отрицает ее полезность, но мало кто делает. Будем откровенны, для медиков в республике ее ввели в приказном порядке. Они ворчали, но вынуждены были выходить на улицу, чтобы подвигать руками-ногами. И теперь в разговорах нет-нет да и проскакивает, что в отпуске по утрам не хватает зарядки на свежем воздухе. Может быть, стоит ввести такую же практику и для учителей? Для них это будет не столько зарядка, сколько разрядка. Разрядка от стресса. Но вернемся на тренинг.

Если в начале занятий с психологами учителя старались держать марку: были строги и неприступны, то к концу эмоциональная холодность ушла, они вспомнили, что им не хватает сил на самих себя. И сделали вывод, что это поправимо. Попутно согласились, что не стыдно обращаться к психологам за помощью, что каждый день надо проводить эмоциональную разгрузку, что надо постоянно искать занятия, которые позволят пополнить собственные ресурсы. Вообще-то это важно знать не только учителям, потому что каждый из нас испытывает стрессы и нагрузки, нередко запредельные. Избежать их не всегда можно, зато можно научиться правильно на них реагировать и жить без серьезных потерь.

Фото gildshire.com: «Ох, устала. Ну не знаю, как еще им объяснить, что получится 4 косточки, если взять 4 ножки».