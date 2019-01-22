Урожайность зерновых, картофеля и овощей в Чувашии выше средней по стране

На 28 октября в хозяйствах республики намолочено 737,4 тыс. тонн зерна (в 2018 г. – 628,2 тыс. тонн) при урожайности 27,8 ц/га (в 2018 г. – 23,9 ц/га).

Урожайность зерновых культур в республике выше уровня среднероссийского показателя на 0,5 ц/га (101,8% к средней урожайности по РФ).

Кукуруза на зерно убрана на 540 га (в Вурнарском и Красноармейском районах). При урожайности 69,9 ц/га намолочено 3,8 тыс. тонн.

Картофель убран с 6,3 тыс. га, что составляет 98,1% уборочной площади (в 2018 г. – 7,8 тыс. га, или 97,3%). При урожайности 269 ц/га (в 2018 г. – 185,1 ц/га) собрано 169 тыс. тонн (в 2018 г. – 144,1 тыс. тонн).

Урожайность картофеля в республике выше уровня среднероссийского показателя на 15,9 ц/га (106,3% к средней урожайности по РФ).

Овощи убраны с 908 га (в 2018 г. – 898 га), это 92,8% уборочной площади (в 2018 г. – 94,1%). При урожайности 337,5 ц/га (в 2018 г. – 249,5 ц/га) собрано 30,6 тыс. тонн (в 2018 г. – 22,4 тыс. тонн).

Урожайность овощей в республике выше уровня среднероссийского показателя на 59,3 ц/га (121,3% к средней урожайности по РФ).

Завершена уборка хмеля, при урожайности 16,9 ц/га (в 2018 г. – 12,3 ц/га) валовой сбор составляет 177 тонн (в 2018 г. – 124,1 тонны).

Показатели урожайности зерновых культур, картофеля и овощей на текущую дату превосходят уровень 2018 года по зерновым на 16,6%, картофеля – на 45,3%, овощей – на 35,3%, хмеля – на 37,5%.

Продолжается заготовка кормов, идет уборка кукурузы на силос. В сельхозорганизациях и крупных К(Ф)Х заготовлено 109,2 тыс. тонн сена (112,1% к плану), 299,2 тыс. тонн сенажа (124,0% к плану), 314,7 тыс. тонн силоса (134,0% к плану). В Козловском, Моргаушском и Урмарском районах заготовлено 482 тонны витаминно-травяной муки.

Всего заготовлено кормов 32 ц к.ед. на 1 условную голову скота (в 2018 – 25,7 ц к. ед.).