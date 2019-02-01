Шестеро жителей Чебоксар, Татарстана и Москвы обвиняются в вымогательстве и похищении человека

В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении шести человек, обвиняемых в похищении человека, самоуправстве и в особо крупном вымогательстве.

Скамья подсудимых уготована двум жителям Татарстана, троим чебоксарцам и москвичу, который на момент совершения преступлений являлся сотрудником отдела МВД России по району Кунцево города Москвы. По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемые и 33-летний потерпевший (житель Чебоксар) вели совместную незаконную деятельность по обналичиванию денег хозяйствующих субъектов на территории Чувашии и Татарстана. В частности, по договоренности между ними последний должен был обналичить 3,5 миллиона рублей и передать их за вычетом предназначенных ему «комиссионных» одному из обвиняемых через других сообщников. Однако он этого не сделал, а обратил деньги в личную пользу и пользу своей фирмы, после чего перестал выходить на связь.

С этого и начались неприятности мужчины. Сообщники нашли его в Чебоксарах, связали и на машине перевозили в разные места, в том числе вывезли пленника в арендованный ими дом, где продержали до утра следующего дня, усиленно охраняя, чтобы не сбежал. И все это время требовали, чтобы он передал им 7 миллионов рублей. Сообщники забрали у предпринимателя банковские карты, привязанные к счетам его фирмы, и через банкомат сняли 240 тысяч рублей. Помимо этих денег, они также незаконно завладели его автомобилем Hyundai Sonata и другим имуществом, причинив ущерб на общую сумму более 2 миллионов 100 тысяч рублей.

Незаконно удерживаемый потерпевший, будучи в подавленном состоянии, опасаясь за свою жизнь и здоровье, предложил вымогателям снять имеющиеся на счетах его фирмы деньги, оформив платежные документы с использованием печати организации. И снова не оправдал их надежд. Когда его привезли к офису фирмы, он забрал оттуда печать с реквизитами, которые не соответствовали требованиям банка. И вымогателям не удалось обналичить деньги.

Угрожая лишением свободы на более длительный срок, участники преступной группы вновь стали требовать от потерпевшего 7 миллионов рублей. В итоге пленник пообещал своим мучителям передать им документы на свою машину, которой они фактически уже пользовались, и совершить действия по ее отчуждению в их пользу. А для этого нужно было съездить к нему домой за техпаспортом. В квартире мужчина, воспользовавшись невнимательностью своей «охраны», смог спрятаться и вызвать сотрудников полиции. В результате противоправные действия преступной группы были пресечены.

По ходатайству следователя с учетом конкретной роли обвиняемых в инкриминируемых деяниях четверых сообщников суд заключил под стражу, двое помещены под домашний арест. Кроме того, наложен арест на имущество подельников: четыре автомобиля, три земельных участка, а также доли в праве собственности на квартиру и жилой дом, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Уголовное дело будет рассматривать Верховный Суд республики. По данным следственного управления, в истории по незаконному обналичиванию денег организаций Чувашии и Татарстана разбирается полиция.