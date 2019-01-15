Церкви Троицкого монастыря. Чебоксары, 1972 год

Фото Алевтины Егоровой

Улица Союзная — кратчайшая дорога от Красной площади до набережной Волги. В конце улицы стояли две полуразрушенные, но каким-то чудом уцелевшие церкви. Ничто тогда не напоминало о Троицком монастыре.

Если идти от троллейбусной остановки к Волге, то сразу за зданием художественного училища находилось училище музыкальное. В 1935 году газета «Красная Чувашия» (с 1952 года «Советская Чувашия») в заметке «Пять лет творческой работы» писала: «В мае 1929 года состоялось постановление Чувашского ОК ВКП(б) об открытии в Чебоксарах музыкального техникума, и с осени того же года последний начал свое существование. Для техникума удалось переоборудовать прекрасное помещение на берегу Волги (из бывшего монастырского здания)».

Бывшее монастырское здание — это церковь Святой Троицы (1748 год), которая лишилась тогда свода, барабана и главы, но приобрела двухэтажный пристрой с западной стороны. Музыкальный техникум, музыкально-театральный техникум, музыкальная школа, музыкальное училище… Последнее, начиная с осени 1969 года, постепенно переехало в новое здание по Московскому проспекту, и сейчас, судя по вывеске, в бывшей церкви располагаются курсы повышения квалификации работников культуры. А в зале бывшего училища проходят представления театра кукол.

Сам же театр кукол, образованный осенью 1944 года при Чебоксарском Доме пионеров, никогда не имел своего помещения и в начале семидесятых годов «на птичьих правах» размещался в соседнем здании — бывшей церкви Толгской Божией Матери (1713 год). Вот ее апсида (алтарная часть) на первом плане, на фоне церкви Святой Троицы. Внутри ни алтаря, ни иконостаса — в апсиде тогда был склад кукол. Перчаточные, тростевые, ростовые — все они лежали на стеллажах или вповалку на каменном полу и ждали своего часа.

В апреле 1967 года газета писала: «Чебоксарские актеры-кукольники мечтают о том времени, когда в столице Чувашии, может быть, в самом центре, возникнет сказочный теремок — театр кукол. Это хорошая мечта, а значит, она должна сбыться. И лучше, если это случится не в самом далеком будущем». Это случилось в 1991 году, когда театр получил здание бывшего Дома политпросвещения по улице Урицкого (сейчас Президентский бульвар). Тогда же началось возрождение Свято-Троицкого мужского монастыря. Ну а пока эти древние строения — привычная, хоть и немного загадочная, часть городского пейзажа.

Текст Владимир Трофимов

Фото: Троицкая церковь.

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — история и современность», посвященного подготовке к празднованию 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории, о сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.