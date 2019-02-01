Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

Публикуя фрагменты оперативных сводок Советского Информбюро от середины октября 1944 года, мы намеренно заменили многоточием перечисление названий десятков освобожденных советскими войсками населенных пунктов на территории Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Латвии. Заняли, освободили, овладели, очистили от противника… Ни разу не встретилось слово «захватили», да и возможно ли оно? Советские войска выполняют свою освободительную миссию совместно с Народно-освободительной армией Югославии, болгарскими и румынскими войсками. Если осенью 1941 года из репродукторов звучали жесткие, как удар, слова Левитана: «Нами оставлен…», то в октябре 1944-го звучат гимном нашим войскам такие долгожданные: «Наши войска с боями заняли населенные пункты…»

15 октября 1944 г., воскресенье

Из-за ошибки штабного писаря нам так и не удалось выяснить, в каком районе родился и каким военкоматом был призван на фронт в 1943 году Алексей Владимирович Владимиров, 1925 г.р., чуваш, вступивший в партию на фронте через год после призыва. В приказе о награждении его родной район назван Зальцевским. Телефонист 1-й батареи 901-го горного артиллерийского полка красноармеец Владимиров проложил линию связи через реки Петсамо — Иоки под огнем противника и за это был награжден медалью «За отвагу».

Свою медаль «За отвагу» получил в этот день заместитель командира орудия — наводчик батареи 76-мм пушек 25-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта красноармеец Николай Иванович Алексеев из Красночетайского района. В боях за город Ригу 13 октября он с прямой наводки уничтожил два миномета противника и три огневые точки.

Такую же медаль получил и санинструктор 8-го корпусного пушечно-артиллерийского полка 3-го Прибалтийского фронта старший сержант Михаил Трофимович Трофимов из д. Вурманкас-Туруново Чебоксарского района. В боях за города Валга и Рига под сильным огнем противника он оказал первую помощь семи военнослужащим полка и эвакуировал их с поля боя. Приказ о награждении старшего сержанта Трофимова подписан 15 октября 1944 года.

15 октября приказом по 25-му стрелковому полку 44-й стрелковой дивизии медалью «За отвагу» награжден стрелок 157-й отдельной штрафной роты красноармеец Николай Ильич Чернов из Яльчикского района. В боях за Ригу он одним из первых форсировал реку Гауя, увлекая своим примером товарищей. При занятии города вступил в бой с немецким заслоном, уничтожив трех солдат.

От Советского Информбюро.

Из оперативной сводки за 15 октября 1944 г.

Войска Карельского фронта прорвали сильно укрепленную оборону немцев северо-западнее Мурманска и 15 октября при содействии кораблей и десантных частей Северного флота овладели важной военно-морской базой и мощным опорным пунктом обороны противника на Крайнем Севере городом Петсамо (Печенга); с боями заняты также населенные пункты…

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими войсками, овладели городом и железнодорожным узлом Деж, городом и железнодорожной станцией Нэсэуд, а также с боями заняли более 50 других населенных пунктов.

В этот день «Красная Чувашия» писала:

«Книжки-малышки»

Чувашским книжным издательством выпущены и поступили в продажу детские книжки из серии «Книжки-малышки»: на чувашском языке В. Голубкова «Вожатый партизан», на русском языке Бориса Лавренева «Большое сердце» и Вячеслава Шишкова «Внук».

Фото с сайта fotostrana.ru

Танки Т-34-85 армии Югославии на параде в честь годовщины освобождения Белграда, 20.10.1945.

16 октября 1944 г., понедельник

Приказом по 24-му гвардейскому полку 10-й гвардейской стрелковой дивизии Карельского фронта медалью «За отвагу» награжден минометчик батареи 120-мм минометов гвардии красноармеец Арсений Алексеевич Алексеев из Янтиковского района. В бою, состоявшемся 7 октября, он, несмотря на сильный обстрел противника, продолжал выполнять поставленную задачу. «На горе «Малый Кариквайвишь» расчет, в котором находился тов. Алексеев, подавил огневую точку, разрушил до 10 метров проволочного заграждения и подавил огонь орудия противника», — говорится в приказе.

От Советского Информбюро.

Из оперативной сводки за 16 октября 1944 г.

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими войсками, с боями заняли более 100 населенных пунктов…

Наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, завязали бои за столицу Югославии город Белград. В предместьях Белграда наши войска взяли в плен 1500 немецких солдат и офицеров.

Болгарские войска, действуя против немцев совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии и с нашими войсками, с боями заняли на территории Югославии город и железнодорожный узел Ниш, город Лесковец и крупные населенные пункты…

На других участках фронта — поиски разведчиков, и в ряде пунктов бои местного значения.

17 октября 1944 г., вторник

Красноармеец Василий Иванович Иванов из Цивильского района, номер расчета станкового пулемета 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, награжден медалью «За отвагу». В составе штурмовой группы 8 октября 1944 года при встрече с группой немецких автоматчиков он вступил с ними в бой, уничтожил одного немца и участвовал в пленении 7 немецких автоматчиков.

Третью боевую награду из четырех за войну — медаль «За отвагу» — получил 17 октября и старшина 6-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 3-го Украинского фронта гвардии старший сержант Варфоломей Александрович Платонов из деревни Дворики Моргаушского района. При встрече с крупной группой противника, пытавшейся выйти из окружения в районе деревни Езеру, когда повозки и кухня оказались отрезанными от батареи, он вывел их в укрытие, замаскировал, а из повозочных и поваров устроил засаду. Немцы, ничего не подозревая, подошли к ним совсем близко. Тогда Платонов подал команду «Огонь!» и лично уничтожил 7 немцев.

«Красная Чувашия» писала:

«Чебоксарский горисполком созывает совещание главных бухгалтеров и председателей комсодов предприятий…» Каждый ли наш читатель понимает значение этого слова — «комсод»? А расшифровывается оно просто: комитет содействия. В данном случае, можно предположить, речь шла о содействии в проведении денежно-вещевой лотереи.

18 октября 1944 г., среда

Радиста взвода связи 6-го гвардейского кавалерийского полка 1-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта гвардии красноармейца Григория Леонтиевича Леонтиева, уроженца деревни Мемеши Чебоксарского района, наградили медалью «За отвагу». За месяц до этого, 17 сентября, в ходе атаки противника он обеспечивал бесперебойную связь командира полка с командиром эскадрона по радио. Был ранен, но не покинул поля боя до тех пор, пока его не подменил другой радист.

18 октября на территории Литовской ССР 2-й дивизион 24-го гвардейского артиллерийского полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии получил приказ овладеть большаком Киоратай — Молине. Разведчик гвардии ефрейтор Василий Васильевич Васильев прямо под огнем противника корректировал огонь своей артиллерии, благодаря чему удалось подавить огонь минометной батареи противника. А ефрейтор Васильев из деревни Старые Урмары Урмарского района 26 октября 1944 года получил за это медаль «За отвагу».

«Красная Чувашия» опубликовала фото стахановки М. Сапожниковой с небольшим комментарием: «На Чебоксарской хлопчато-бумажной фабрике работает сестра Героя Советского Союза Михаила Сапожникова — Мария Сапожникова. Она является стахановкой. Включившись в предоктябрьское соревнование, Мария Сапожникова регулярно перекрывает сменное задание. На снимке: стахановка М. Сапожникова. Фото С. Фрида».

19 октября 1944 г., четверг

2753 самолета подготовил и выпустил на выполнение боевого задания только за февраль — октябрь 1944 года без отказов или поломок по его специальности механик по авиаприборам 6-го отдельного гвардейского штурмового авиационного полка гвардии старший сержант Анатолий Матвеевич Астров из деревни Большое Камаево Мариинско-Посадского района. «В труде показывает образцы и доблесть, работает, не считаясь с перенапряжением физических сил, своевременно обеспечивая ввод техники в боевой состав, этим самым способствует общему успеху боевой деятельности», — с такой характеристикой командование полка 19 октября 1944 года наградило гвардии сержанта Астрова медалью «За боевые заслуги».

Санитара 2-го стрелкового батальона 23-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта красноармейца Волкова Гадыльяна Садыковича из деревни Эткерево Комсомольского района редко кто видел без работы. Даже будучи контуженным и направленным на излечение в санроту, он помогал работникам, пропустил через свои руки не менее 500 раненых бойцов и офицеров. «За заботу и преданность, проявленную им к раненым бойцам и офицерам», — написали в приказе от 19 октября о награждении его медалью «За отвагу».

От Советского Информбюро.

Из оперативной сводки за 19 октября 1944 г.

В течение 19 октября северо-западнее города Иелгава (Митава) наши войска в результате наступательных боев овладели населенными пунктами… На территории Чехословакии севернее румынского города Сигет наши войска с боями заняли населенные пункты…

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими войсками, овладели городом и железнодорожным узлом Байа-Маре, а также с боями заняли более 60 других населенных пунктов…

В Венгрии южнее города Дебрецен наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели городом Береттьо-Уйфалу и населенными пунктами… В этом районе за время боев с 13 по 18 октября нашими войсками взято в плен более 11000 немецких и венгерских солдат и офицеров. Наши войска захватили следующие трофеи: самолетов — 91, танков и самоходных орудий — 29, орудий разных калибров — 222.

20 октября 1944 г., пятница

Медаль «За отвагу» стала достойной наградой разведчику 8-го гвардейского кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта рядовому Александру Александровичу Алмазову из Ибресинского района. В ходе сентябрьских боев при возвращении с боевого задания он столкнулся с группой вражеских автоматчиков и в завязавшемся бою уничтожил двух немецких солдат, доставив ценные сведения о противнике.

В этот день подписан приказ по 9-му гвардейскому стрелковому полку 3-й гвардейской стрелковой дивизии о награждении медалью «За боевые заслуги» кузнеца старшего сержанта Александра Сергеевича Рыбакова из села Иванькино-Ленино Алатырского района. В боях за освобождение Литовской ССР «своевременной и качественной ковкой лошадей он способствовал укреплению боеспособности конского состава батареи».

От Советского Информбюро.

Из оперативной сводки за 20 октября 1944 г.

В течение 20 октября в Северной Трансильвании наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели населенными пунктами…

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 20 октября в результате обходного маневра конницы и танковых соединений в сочетании с фронтальной атакой штурмом овладели крупным промышленным центром Венгрии городом Дебрецен — важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника. Войска 3-го Украинского фронта совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии в результате упорных боев завершили уничтожение немецкого гарнизона в городе Белграде и 20 октября освободили столицу союзной нам Югославии от немецких захватчиков. Юго-восточнее Белграда наши войска завершили ликвидацию окруженной группы войск противника.

21 октября 1944 г., суббота

Гвардии сержант Василий Сергеевич Алякин из деревни Тихонкино Красночетайского района воевал в должности красноармейца топографической службы 8-го гвардейского пушечного артиллерийского полка 6-й гвардейской пушечной артиллерийской дивизии прорыва РГК. «21.10.44 г. благодаря его точной топопривязке огнем батареи был подавлен узел сопротивления и уничтожены 2 пулеметные точки и до 15 гитлеровцев», — говорится в приказе о награждении бойца медалью «За отвагу».

Филиппу Александровичу Корсунову из деревни Асаново Комсомольского района довелось воевать в прославленной 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова 2-го Прибалтийского фронта. Это обязывало и воевать по-панфиловски. В бою на подступах к городу Огре он из своего орудия вместе с расчетом разбил 75-мм немецкую пушку, стоявшую на прямой наводке, три станковых пулемета с расчетом и уничтожил до 30 солдат и офицеров противника, за что 21 октября 1944 года был награжден медалью «За отвагу».

От Советского Информбюро.

Из оперативной сводки за 21 октября 1944 г.

В течение 21 октября в Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими войсками, с боями заняли населенные пункты…

В Венгрии севернее и северо-восточнее города Дебрецен наши войска в результате наступательных боев заняли более 40 населенных пунктов…

Севернее и западнее города Сегед наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли на венгерской территории города и крупные железнодорожные станции Чонград, Киштелек, Бачбокод, город и железнодорожный узел Бая, а также с боями заняли более 100 других населенных пунктов…

На территории Югославии юго-западнее города Суботица наши войска овладели городом и железнодорожной станцией Сивац и крупными населенными пунктами Телечка, Црвенка… Южнее и юго-восточнее Белграда наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом и крупной железнодорожной станцией Крагуевац…

«Красная Чувашия» опубликовала очерк «Полковник Виталий Воскресенский» о нашем земляке, уроженце села Карамышево Козловского района, начальнике артиллерии 124-й

стрелковой дивизии Виталии Григорьевиче Воскресенском, будущем генерал-лейтенанте артиллерии, кавалере 14 орденов и трех медалей.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов