В республике стараются помочь с трудоустройством каждому инвалиду

Найти работу — задачка «со звездочкой»

Устроиться на работу бывает непросто. А если ты человек с ограниченными возможностями здоровья, поиск нередко превращается в испытание. Впрочем, у каждого — своя история…

«Я сильная»

Екатерина Сымова из Чебоксар свою работу искала год. Менеджер-экономист и связист с высшим образованием, все это время она стояла на учете в городском Центре занятости населения. Варианты ей предлагали разные — от уборщицы до работника колл-центра. Где-то отказывали без объяснения причин, где-то (например, в салоне сотовой связи) было ясно, что работать будет мешать слабая правая рука. А иногда, понимая свои возможности, девушка отказывалась от вакансий сама.

Но недаром Катя говорит про себя: «Я сильная». В детстве она перенесла менингит и сначала стала лежачей, но постепенно научилась вставать, а затем ходить и даже носить обувь на невысоких каблуках. Как воспоминание о болезни остались лишь легкая хромота, умение писать левой рукой и характер, закалившийся от испытаний. Характер и помог дождаться «своей» работы: сегодня девушка трудится администратором в лаборатории одной из столичных больниц. Пусть Катю взяли на временное место, зарплата минимальная, все же она довольна, говорит: «Люблю помогать людям» — и радуется, что в случае увольнения у нее уже будет рабочий стаж.

Характер и активная жизненная позиция помогают строить свою судьбу еще одной «особенной» девушке — чебоксарке Татьяне Афанасьевой. Как и Катя, она успела постоять на учете в Центре занятости, получила десятки отказов от работодателей. Признается, что даже плакала, но старалась не падать духом. В итоге устроилась в сам Центр занятости: говорит, там заметили ее жгучее желание трудиться, пригласили в отдел по работе с инвалидами… И даже не хотели отпускать, когда месяцев через пять Таня решила уволиться — добираться на работу через весь город оказалось тяжеловато. Дальше благодаря рекомендации бывших коллег она устроилась в один из столичных вузов.

Важны желание и умение показать себя

«На работе, конечно, устаешь, но я не жалею ни о чем — ведь лучше работать, чем сидеть дома. Появились деньги на «хотелки», я стала увереннее в себе, повзрослела», — рассказывает Татьяна. И советует тем, кто находится в поисках: важны настрой, огромное желание и умение себя показать. Сама она благодаря боевому настрою не только нашла работу, но и во многом победила болезнь, ДЦП. А недавно даже вышла замуж и родила ребенка. Следующая ее цель — добиться открытия реабилитационного центра для взрослых инвалидов.

«Зачастую нам невозможно выбраться из дома, о какой работе вообще может идти речь? Вакансии есть, но для тех, кто самостоятелен, имеет легкую форму инвалидности»,— достаточно категорично заявляет колясочник Павел Никитин. Его опыт, как говорит он сам, печален— сидячую работу на телефоне по восемь часов в день он называет путем к деградации, ведь и инвалидам хочется двигаться, общаться. При этом Павла упрекнуть в пассивной жизненной позиции никак нельзя — он занимается спортом, является председателем чувашской региональной общественной организации «Свобода». А его слова о трудоустройстве колясочников подтверждаются статистикой — по официальным данным, за три года трудоустроено всего два инвалида-колясочника. Это менеджер в юридической фирме и обувщик.

Лучше иметь профессию

Пообщавшись с людьми с ограниченными возможностями здоровья на тему трудоустройства, понимаешь — действительно, часто исход дела решает не только характер. Многое зависит от квалификации (найти работу бывает тяжело и обычному человеку без специальности), а также от степени инвалидности и диагноза. Незрячий Дмитрий Ластухин свою трудовую деятельность начал еще в 90-е, тогда ему удалось без какой-либо квалификации устроиться на предприятие общества слепых при Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Собирали розетки, вилки, получали неплохую зарплату и умудрялись содержать семьи… С сокращением штата Дмитрий остался без работы, пришлось вернуться в родной Новочебоксарск. Сегодня мужчина выполняет разовые заказы на компьютере и получает высшее образование, ведь «если получить профессию, есть хоть какая-то надежда устроиться».

Впрочем, иногда, замечает Дима, знаний бывает недостаточно. Пример тому— его супруга Галина Никитина, незрячая девушка с высшим образованием и мастерским владением голосом. Галя не раз побеждала в республиканских и всероссийских музыкальных конкурсах и даже поразила своим пением супругов Макарских, спев с ними «В горнице моей светло». Несмотря на все свои таланты, Галя год простояла на бирже труда, так никуда и не устроившись из-за особенностей здоровья.

Цифры: 24,5 тыс. инвалидов трудоспособного возраста зарегистрировано в Чувашии. 925 инвалидов обратились в центры занятости с начала года, из них трудоустроено 554 человека.

В музыкальных школах нужны педагоги, которые могли бы обучить ребят не только пению, но и нотной грамоте. А в Чувашской академической симфонической капелле, к примеру, есть квота для инвалидов, но здесь предположили, что девушке будет трудно ездить с остальными артистами на гастроли, с чем Галина согласилась. Впрочем, когда этот номер «СЧ» уже готовился к сдаче, наша героиня написала в редакцию и сообщила приятную новость — теперь она временно будет вести кружок пения в школе-интернате и сможет подрабатывать в музыкальном училище.

В Чувашии, как отметили в республиканском Министерстве труда и социальной защиты, на содействие занятости инвалидов и интеграцию их в общество направлен целый комплекс мер. Работа с человеком начинается сразу же, как он встает на учет. Разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и абилитации — в ней, например, указаны разрешенные виды деятельности и рекомендуемые условия труда.

В помощь— специальные сайты

Создан специальный банк вакансий, который находится в свободном доступе на сайте Минтруда Чувашии и сайтах центров занятости населения. Сейчас в нем более 300 свободных рабочих мест для инвалидов. Очень удобен в поиске работы и портал «Работа в России» (trudvsem.ru) — в разделе «трудоустройство инвалидов» можно подобрать вакансию, используя фильтр по регионам, временному или постоянному характеру работы, видам нарушений здоровья, выбрать квотируемое рабочее место.

Что такое квота? Это минимальное количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов, которые работодатель обязан создать или выделить за счет собственных средств. С 1 июля 2018 года для предприятий с числом работников больше 100 человек установлена квота в 3%, для предприятий с числом работников от 35 до 100 человек— в 2%. Правда, принять необходимое число «особенных» работников удается не всегда: на начало октября в 357 организациях республики с количеством работающих больше 100 человек трудится 2102 инвалида, в том числе в счет квоты— 1718, квота выполняется на 79,5%. В 1270 компаниях со штатом от 35 до 100 человек работают 1084 инвалида, в том числе в счет квоты— 807, квота выполняется на 89,6%.

Есть и предприятия отдельной категории, не меньше половины их работников — инвалиды. Так, например, происходит на Чебоксарском УПП «Энергия», которое учредило Всероссийское общество слепых. Слабовидящие и незрячие занимаются упаковкой товаров, вручную собирают электрозажигалки, бумажные мешки, шнуры… Молодежь, надо сказать, на такую не слишком хорошо оплачиваемую работу не спешит. Тем не менее государство выделило в этом году 1,4 млн руб. на сохранение 83 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья на четырех предприятиях. Помимо «Энергии» — это алатырское УПП «Темп», канашское УПП «Ритм» (также учреждены обществом слепых) и чебоксарское ООО «Катрин» (учредитель — Всероссийское общество инвалидов).

Животноводы и пчеловоды

Как и люди без серьезных проблем со здоровьем, инвалиды могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. В Чувашии за прошедшие девять месяцев обучение прошли 45 безработных инвалидов. Популярны оказались профессии охранника, оператора котельной и оператора ПЭВМ, парикмахера, повара, кассира. Доучились, правда, не все — 42 человека. Поддерживают в республике и тех, кто решился открыть собственное дело. Причем если здоровые безработные могут рассчитывать на «подъемные» в 92 тыс. руб., для инвалидов эта сумма равна 124 тыс. руб. Из сорока граждан, получивших в этом году данную помощь, шестеро имеют инвалидность. По данным Минтруда Чувашии, они взялись за разведение крупного рогатого скота, производство экологически чистых продуктов пчеловодства, оказание юридических услуг населению.

Еще одна мера, которая должна помочь «особенным» людям закрепиться на рабочем месте — подпрограмма сопровождения инвалидов молодого возраста, утвержденная на уровне Правительства России в 2016 году. В ее рамках за новичком предприятия на три месяца закрепляется наставник из числа опытных работников, который вводит его в курс дела, помогает адаптироваться. Наставнику в течение трех месяцев полагается доплата к основному заработку в размере МРОТ, эти деньги работодателю компенсирует государство. Из республиканского бюджета в 2019 году выделяется на реализацию подпрограммы 891,5 тыс. руб., планируется трудоустроить таким образом тридцать инвалидов.

Могут ли люди с инвалидностью найти подходящую работу? Достаточно ли делает государство для помощи им? Думается, у каждого в этой задачке свой ответ, связанный с состоянием здоровья, особенностями характера, образованием, удачей, в конце концов. Но есть среди инвалидов отдельная категория — те, что сами создают для себя рабочие места или даже открывают организации и нанимают работников. О них — в одном из следующих номеров «СЧ».

Фото inhimkicity.ru: Доступная среда — это не только о свободе передвижения. Это еще и о возможности трудиться наравне со всеми.