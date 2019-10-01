В ближайшие пять лет рост инвестиций в Чувашии должны превысить среднероссийский уровень

Вчера Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в совещании по подготовке индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов РФ, которое провел председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Особенности каждой территории, ее наиболее перспективная экономическая специализация должны быть тщательно проработаны, в том числе с учетом реализуемых в регионе национальных проектов, государственных и федеральных целевых программ, отметил на совещании Дмитрий Медведев. Поэтому в каждую программу включаются «сквозные» решения и целевые показатели. По его словам, сейчас стоит задача завершить работу над индивидуальными программами. «Они, — подчеркнул премьер-министр, — должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах. Наконец, просто перейти к практической реализации этих планов. Это касается и роста экономики, работы малого и среднего бизнеса, строительства доступного жилья и улучшения экологии, решения социальных проблем».

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, в проекте программы ускоренного развития республики предполагается, что в результате реализации комплекса мер в ближайшие пять лет темпы роста инвестиций в Чувашии превысят среднероссийский уровень. Ежегодный прирост в среднем должен составить 10 проц., среднегодовой объем инвестиций — более 67 млрд рублей (без учета бюджетных инвестиций).