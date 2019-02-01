И назвали войну Великой Отечественной…

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

На страницах газет бушующую уже больше трех лет и унесшую миллионы жизней войну чаще всего называли отечественной. Постепенно в названии появилась заглавная буква — Отечественная. А затем как-то незаметно вошло в обиход и более емкое название — Великая Отечественная война. Прозвучало оно и в номере газеты «Красная Чувашия» за 7 октября 1944 года. Ежедневным ратным трудом сотен тысяч бойцов и командиров, их отмеченными наградами и не замеченными никем подвигами, потерями боевых товарищей, неимоверным напряжением тыла Отечественная война советского народа против германского фашизма превращалась в Великую Отечественную войну. Свой вклад в Победу в ней продолжали вносить и наши земляки.

1 октября 1944 г., воскресенье

Шофер мотоциклетного батальона 2-го гвардейского минометного полка гвардии рядовой Николай Николаевич Дмитриев из деревни Заводская (сейчас в черте Чебоксар) в первый день октября был награжден медалью «За отвагу» за то, что «в боях под гг. Витебск и Минск в трудных условиях боя эвакуировал и восстанавливал машины и с боя вывел в исправности летучку».

Поречанин старшина Артемий Яковлевич Арефьев в 4-м моторизированном понтонно-мостовом полку 1-го Белорусского фронта снабжал продуктами подразделения, выполнявшие боевые задачи по постройке моста через канал в районе Пекелю. «В трудных условиях всегда своевременно обеспечивал личный состав понтонеров продуктами, чем способствовал успешному выполнению поставленной задачи. Учет и отчетность на складе по продуктам поставлены на должную высоту», — говорится в представлении старшины Арефьева к медали «За боевые заслуги».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 1 октября 1944 г. В течение 1 октября на территории Югославии южнее румынского города Турну-Северин наши войска с боями продвигались вперед. На других участках фронта — поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои местного значения. За 30 сентября в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 46 самолетов противника. «Красная Чувашия» поместила фото, предложенное редакции фотохроникой ТАСС: «Первый Прибалтийский фронт. Наводчик зенитного орудия старший сержант Константин Тимофеевич Сергеев за один день сбил 5 немецких самолетов «Фокке-Вульф-190». Он награжден орденом Славы III степени и медалью «За отвагу». До войны К.Т. Сергеев работал в г. Алатыре Чувашской АССР. Фото Д. Сорока (Фотохроника ТАСС)».

2 октября 1944 г., понедельник

18-летний козловчанин Сергей Алексеевич Осин, рядовой стрелок 1185-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии, погиб в этот день в бою за освобождение Латвии. Вместе с десятками однополчан его похоронили в лесничестве Линцаури Вильдокской волости.

3 октября 1944 г., вторник

Как ни старались, не смогли спасти врачи и медсестры эвакогоспиталя № 998 получившего проникающее ранение в грудь стрелка 60-го стрелкового полка 20-й гвардейской стрелковой дивизии рядового Иллариона Григорьевича Григорьева из деревни Яманаки Красноармейского района. Его похоронили в деревне Колкотова Балка близ города Тирасполя. Домой сына так и не дождался отец Григорий Тимофеевич.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 3 октября 1944 г. Войска Ленинградского фронта в результате умело проведенной десантной операции овладели на Балтийском море островом Хиума (Даго). Южнее и юго-западнее румынского города Тимишоара, на северном берегу Дуная, наши войска перешли румыно-югославскую границу и, сломив сопротивление немецких войск, овладели на территории Югославии городом и железнодорожным узлом Петровград (Велики Бечкерек), городом и железнодорожным узлом Врашац, городом Бела Црква, а также с боями заняли более 50 других населенных пунктов. «Красная Чувашия» писала: «При Канашском эвакогоспитале по инициативе раненого офицера гвардии лейтенанта М. Алексеева и бойца И. Молчанова были организованы курсы пчеловодства, на которых занимались 13 раненых офицеров и бойцов. Занятия проводились по программе курсов по подготовке колхозных пчеловодов».

4 октября 1944 г., среда

Сохранилась ли в Польше могила старшего сержанта 391-го стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии Алексея Федоровича Киселева из деревни Полибино Порецкого района? Боевые друзья хорошо запомнили это место: Ломжинская губерния, повет Макувский, веска Лахы, 500 м, имение Шельц, перекресток дорог, могила № 15, ряд 2, 1-й справа. Дома сына ждала мать Наталья Елизаровна…

«Красная Чувашия» поместила небольшую публикацию зам.наркома просвещения гвардии капитана В. Авдеева «Образцово организовать военное обучение учащихся»:

«Надо уделить серьезное внимание организации внешкольной военно-спортивной работы; опираясь на спортивное общество «Смена», втянуть учащихся в соревнования по спортивным играм, лыжам, конькам. Нужно добиться такого положения, чтобы каждый учащийся при переходе в 7-й класс имел значок «Будь готов к труду и обороне», а при переходе в 10-й класс — значок «Готов к труду и обороне» 1-й степени. В новом учебном году мы обязаны приложить все силы, чтобы дать учащимся соответствующие военные знания, воспитать в них любовь к военной профессии, подготовить их к выполнению долга перед Родиной».

5 октября 1944 г., четверг

Гвардии красноармеец Николай Павлович Малицкий был призван на фронт в первый же день войны. Вроде и мирную ему дали работу — повозочным полкового транспорта, но это лишь на первый взгляд. Вот и 5 октября 1944 года в наступательных боях в районе деревни Рамуце Шауляйского района он под огнем противника подвозил боеприпасы на позицию, за что он 7.11.1944 г. будет награжден медалью «За отвагу».

Медалью «За боевые заслуги» награжден командир отделения ПТР 8-го гвардейского кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта гвардии сержант Георгий Васильевич Виноградов из деревни Ельниково Чебоксарского района за то, что 11.09.1944 года в бою за Дрогаюв его отделение уничтожило три пулемета и до 10 немецких солдат, а 26 сентября при выходе из рейда он сам из личного оружия уничтожил двух немецких солдат.

6 октября 1944 г., пятница

В деревне Климово Ибресинского района Васса (?) Михайловна Михайлова не дождалась своего мужа лейтенанта Павла Ивановича Иванова, уроженца Янтиковского района. Командир взвода противотанковых ружей лейтенант Иванов геройски погиб при освобождении Польши. Его похоронили в могиле № 2 на северной окраине деревни Дзержини Сероцкой гмины Варшавского воеводства.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 6 октября 1944 г. Севернее и северо-западнее румынского города Арад наши войска перешли румыно-венгерскую границу и, сломив сопротивление немецко-венгерских войск, овладели на территории Венгрии городом и крупной железнодорожной станцией Дьюла, также с боями заняли более 100 других населенных пунктов. Наши войска совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии окружили значительные группы немецких войск в районах Миланавац, Клокочевац, Заечар и вели успешные бои по их уничтожению.

7 октября 1944 г., суббота

Четкая работа красноармейца топослужбы 9-го артиллерийского полка 72-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта рядового Семена Игнатьевича Сорокина спасла много жизней наших бойцов. Вот и на подступах к городу Таллину, выдвинувшись впереди наступающей пехоты, он «обнаружил два станковых пулемета, поливавших огнем дорогу наступления, дал данные на батарею, которой они были быстро уничтожены, чем было обеспечено продвижение вперед по данному участку без потерь». А рядовой Сорокин 7.10.1944 года получил медаль «За боевые заслуги».

Мотоциклист 1-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка 5-й гвардейской танковой армии 1-го Прибалтийского фронта гвардии рядовой Михаил Иванович Никитин из Цивильского района, «действуя в составе разведгруппы с 7.10 по 11.10.44 года, при прорыве вражеской обороны под огнем противника в числе первых стремительно прорвался через оборону, дал возможность своему расчету открыть ураганный огонь по убегающим немецким солдатам, где его расчет уничтожил до 15 гитлеровцев. Своими решительными действиями, умелым маневрированием на поле боя тов. Никитин способствовал выполнению поставленной задачи».

Позже за этот подвиг наш отважный земляк был награжден медалью «За отвагу».

Уроженец Эстонии младший сержант Сергей Александрович Лизин был мобилизован на фронт бывшим Октябрьским РВК и воевал командиром отделения 5-й стрелковой роты 27-го стрелкового полка 7-й эстонской стрелковой дивизии. На подступах к городу Куресааре 7 октября 1944 года вместе со своим отделением уничтожил около отделения фашистской пехоты, сам лично — четырех солдат противника. 29 октября 1944 года он был награжден медалью «За отвагу».

«Красная Чувашия» писала: «Шефство мопровских организаций над госпиталями С первых же дней Великой Отечественной войны организации МОПР в Чувашии шефствуют над несколькими госпиталями. Активисты-мопровцы принимали участие в оборудовании палат, пополнении госпитального инвентаря, в стирке и починке белья для раненых, в создании условий для культурного досуга бойцов и офицеров, находящихся на излечении. Лишь за два последних года мопровцы Чувашии передали госпиталям более чем на полмиллиона рублей подарков (вино, мясо, масло, фрукты, овощи, культинвентарь и т.п.). Особенно активное участие в этом деле приняли мопровцы Сундырского, Шумерлинского, Алатырского, Чебоксарского районов, а также гг. Алатырь и Чебоксары. Члены одной из чебоксарских ячеек МОПР (председатель ячейки тов. С.А. Смирнова) помогли оборудовать в подшефном госпитале палату, собрали подушки и салфетки для тумбочек, вымыли полы, принесли цветы — словом, сделали все, чтобы создать уют для прибывающих раненых. Они встретили бойцов и офицеров как своих родных, дежурили около них по ночам, выполняли их поручения. Провожая на фронт выздоровевшего бойца, активисты МОПР дарили ему различные вещи, нужные в походной жизни (автоматическую ручку, бумагу, конверты, зеркальце), продукты на дорогу и т.д. Командование госпиталя неоднократно благодарило шефов-мопровцев за их заботу о раненых. Благодарят их и бойцы в письмах с фронта. Однако не все еще комитеты и ячейки МОПР сумели в достаточной степени организовать шефскую работу. Такие организации должны присмотреться к передовому опыту, перенять его и усилить заботу о подшефных госпиталях. Г. Платонов, председатель обкома МОПР» От автора МОПР — международная организация помощи борцам революции, просуществовала с 1922 по 1947 годы. Активно действовала организация и на территории Чувашии. Улица МОПРа недавно проходила вдоль улицы Гагарина, в городе Шумерле улица с таким названием существует и сейчас.

7 октября 1944 года в 8 часов утра началась Петсамо-Киркенесская операция, «Десятый сталинский удар». Два с половиной часа советская артиллерия наносила удары по вражеским позициям. Из-за плохих погодных условий (повалил мокрый снег) вылет авиации пришлось отменить. В 10.30 огонь артиллерии перенесли в глубину вражеской обороны, и советская пехота пошла в атаку. Операция к концу октября завершилась полным освобождением от немецко-фашистских войск всего Советского Заполярья и Северной Норвегии.

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Фото severpost.ru