Бывший директор ООО «Победа» подозревается в хищении средств дольщиков

По материалам прокуратуры Калининского района Чебоксар, регионального УФСБ и Управления МВД России по городу Чебоксары, возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшего директора ООО «Победа» — депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, который подозревается в злоупотреблении полномочиями, легализации (отмывании) имущества, приобретенного преступным путем.

По версии следствия, в январе 2016 года фигурант, будучи учредителем и директором ООО «Победа», заключил фиктивный договор купли-продажи и вывел из собственности этой организации земельный участок, передав его в собственность другого подконтрольного ему общества с ограниченной ответственностью.

При этом оплата за земельный участок была завуалирована под якобы погашение задолженности в размере 33,5 млн рублей за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой. Это повлекло уменьшение активов ООО «Победа», причинение имущественного вреда участникам долевого строительства многоквартирного жилого дома, застройщиком которого была эта фирма, невозможность исполнения обязанности по уплате налогов.

В феврале того же года директор «Победы» организовал разделение указанного земельного участка на два и последующую их продажу еще одной подконтрольной фирме, номинальным директором которой была его родственница. В марте прошлого года через нее подозреваемый заключил уже от имени возглавляемой ею организации продажу большего из образованных участков площадью более 7 тысяч кв. метров четвертой организации по цене свыше 57,5 млн рублей. Этими деньгами он распорядился «по своему усмотрению».

Напомним, ранее в отношении директора «Победы» было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. По версии следствия, в 2017 году он незаконно получил деньги и товарно-материальные ценности на общую сумму более 800 тыс. рублей, переданные ему покупателем в счет оплаты квартиры в вышеуказанном строящемся жилом доме. Однако он не направил их на исполнение обязательств ООО «Победа» перед потерпевшим, а похитил. Организация-застройщик в июле 2018 года признана банкротом, в ней введено конкурсное производство.

Сейчас уголовные дела соединены в одно производство, процессуальные решения об их возбуждении признаны прокурором законными и обоснованными, следствие продолжается, сообщили в СУ СКР по Чувашии.