1200 чебоксарцев приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

5 октября Чувашия присоединилась к большому спортивному празднику — Всероссийскому дню ходьбы, организованному Олимпийским комитетом России.

Всероссийский день ходьбы проводится в нашей стране в шестой раз. Первый старт состоялся 9 октября 2014 года и был приурочен открытию Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который прошёл в Чебоксарах.

В субботний день на обновленной Московской набережной в Чебоксарах собралось почти 1200 поклонников активного образа жизни. Участников акции здорового образа жизни поприветствовали и.о. министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Эльвира Матренина, заслуженные мастера спорта СССР и России Елена Николаева, Олимпиада Иванова и Алина Иванова.

Эльвира Матренина, приветствуя участников акции, пожелала всем хорошего настроения, бодрости духа и заряда положительными эмоциями.

«Передаю вам всем приветственные слова от президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Он желает вам доброго здоровья, хорошего настроения, легкости, грации.

Сегодня будет дан старт на дистанции 2020 метров в поддержку Олимпийской команды России, которые готовятся к XXXII летним Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

От себя лично хочу пожелать всем хорошего настроения, чтобы вы ежедневно занимались спортом, любили спортивную и северную (скандинавскую) ходьбу», — поздравила всех присутствующих с очередным праздником спорта и здорового образа жизни Елена Николаева.

В компании с прославленными спортсменами, ветеранами спорта, государственными и политическими деятелями региона участники акции прошагали дистанцию в 2020 метров. Победителей и проигравших не было.

Всего в этот день в Чувашии к Всероссийскому дню ходьбы присоединились порядка 2600 приверженцев здорового образа жизни.

Фото gcheb.cap.ru