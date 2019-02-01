Новочебоксарские полицейские оперативно задержали грабителя 72-летней женщины

Раскрыли, как в кино…

Воскресным вечером 72-летняя жительница Новочебоксарска возвращалась привычной дорогой домой. Было еще не поздно, в районе семи часов, но пенсионерку насторожило поведение одного из прохожих, о чем она сообщила племяннице по телефону. И только успела поделиться с родственницей своими сомнениями — «Странный какой-то, то идет, то останавливается, вязаная шапка надвинута на глаза», — как получила сильный удар по голове. Перед глазами все потемнело, но женщина мертвой хваткой вцепилась в свою сумку, которую отнимал грабитель – там были все документы и дорогие сердцу фотографии недавно похороненного сына. Нападавшего это, конечно, не остановило: сумку он все равно отобрал. Натерпелась страху и племянница, которая слышала в телефоне истошные крики тети, но не понимала, что с ней и как помочь…

Пострадавшей пришли на помощь оказавшиеся поблизости молодые люди и девушка. Они подняли ее с земли, довели до ближайшей скамейки, вызвали «скорую» и полицию. Горожанка находилось в шоковом состоянии, но поразилась, насколько четко и слаженно действовали подъехавшие полицейские. Кто-то очень тактично и аккуратно спрашивал у нее о произошедшем, другие побежали осматривать близлежащую территорию, третьи были на связи с дежурной частью и патрульными нарядами.

Не прошло и нескольких минут, как оперативники нашли сумку, которую преступник выбросил в соседнем дворе. Стражи порядка предугадали и возможный маршрут злоумышленника. Заместитель командира взвода патрульно-постовой службы ОМВД России по Новочебоксарску, патрульный с 25-летним стажем, Николай Прохоров вычислил его на остановке общественного транспорта в четырехстах метрах от места преступления. Совпадали приметы, а еще «зацепила» деталь – испачканная сзади куртка.

Увидев человека в форме, неизвестный сел в подъехавшую маршрутку, постовой последовал за ним. От его взгляда не укрылись и татуировки на руках подозрительного гражданина. В салоне подозреваемый попытался сыграть на публику, громко взывая к другим пассажирам, но стража порядка это не обескуражило. Выйдя из микроавтобуса, «артист» бросился бежать. Когда полицейский схватил его за куртку, из кармана выпало удостоверение — пенсионная «корочка» потерпевшей. Тут уже, как говорится, отпали все сомнения.

Вместе с напарником Прохоров задержал подозреваемого и доставил в отделение. В куртке задержанного нашлись и другие вещи пенсионерки. Даже шоколадка, которую тот вместе с ценностями прихватил из похищенной сумки. Эксперты обнаружили на плитке отпечатки пальцев 52-летнего жителя Волгоградской области. Несмотря на такие улики, приезжий отказывается от дачи показаний и отрицает свою причастность к грабежу. Говорит, что понятия не имеет, как все эти предметы оказались в его одежде. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщила старший следователь ОМВД России по г.Новочебоксарск Наталья Сергеева, следствие вышло в суд с ходатайством об аресте предполагаемого грабителя. Мужчина ранее был судим за хулиганство с применением пневматического пистолета, не имеет постоянного места жительства в нашей республике. С учетом этих обстоятельств и дерзкого характера преступления суд поддержал ходатайство об аресте. До суда фигурант уголовного дела будет находиться в следственном изоляторе.

Пострадавшая жительница Новочебоксарска проходит экспертизу. Травмы, которые нанес нападавший, для человека с ограниченными возможностями по слуху могут быть особенно опасны. Но, по словам горожанки, она была настолько впечатлена работой полиции, что даже забыала о причинной боли. Сотрудники ОМВД по г.Новочебоксарск вернули ей все, что похитил злоумышленник, за что горожанка благодарна им просто до слез…