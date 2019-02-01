На Чебоксарской ТЭЦ-2 прошли масштабные учения энергетиков и сотрудников МЧС Чувашии

На Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» прошло тактико-специальное учение с участием сил и средств Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. В ходе мероприятия были отработаны действия сотрудников компании в условиях ЧС техногенного характера.

По легенде учения, в котлотурбинном цехе ТЭЦ произошел взрыв газа с разрывом одного из котлов и обрушением кровли. Под завалами, по первоначальным данным, оказались 15 работников станции.

Сообщение о произошедшем в оперативном порядке было передано в соответствующие службы, руководству предприятия и филиала.

По тревоге в готовность были приведены нештатные формирования ТЭЦ-2, развернуты посты радиационного и химического наблюдения, введен режим «Чрезвычайная ситуация». Силами оперативного персонала станции выполнены необходимые аварийные переключения оборудования. Зона ЧС была локализована, проведена необходимая разведка, обнаружены и эвакуированы двое пострадавших.

Первоочередными задачами спасательных служб, прибывших на место происшествия, стал поиск и эвакуация остальных пострадавших из опасной зоны, ликвидация возникшего возгорания.

В аварийно-спасательных работах были задействованы личный состав и техника аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Чувашии. Кроме того, необходимые работы вели представители медицины катастроф, работники газовой и дорожной службы, полиция. Всего в мероприятии приняло участие более 200 человек и около 40 единиц техники.

По итогам учений все поставленные задачи были выполнены. «ТЭЦ – объект, от деятельности которого напрямую зависит стабильная работа предприятий разных отраслей экономики, качество жизни людей. Поэтому любые нештатные ситуации здесь требуют грамотного, ответственного и оперативного реагирования. В связи с этим наша компания уделяет большое значение регулярному проведению тематических тренировок и учений, в т.ч. совместно с МЧС. Это одна из наиболее эффективных форм подготовки персонала к правильному реагированию на ЧС природного и техногенного характера», — отметил директор филиала Сергей Ушаков.