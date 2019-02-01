В Чебоксарах открывается выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Андрияна Николаева

2 октября в залах Чувашского государственного художественного музея открывается выставка, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося сына чувашского народа — космонавта № 3 Андрияна Николаева (1929 —2004).

Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, кандидат технических наук Андриян Николаев по праву считается гордостью нашей республики. Благодаря своим личным качествам простой сельский мальчишка стал третьим космонавтом мира. Во многом благодаря свершениям Андрияна Николаева о небольшой республике Чувашии узнали не только в России, но и за ее пределами. Космонавт первого набора (Группа ВВС №1) А. Николаев совершил два космических полёта, рекордные по продолжительности: в 1962 году (4 суток), в 1970 году совместный с В. Севастьяновым (18 суток). А. Николаев – первый космонавт, который в ходе полёта отвязался от кресла и свободно парил в корабле в невесомости, а также первый космонавт, участвовавший в военном космическом эксперименте по программе создания перехватчика спутников.

В экспозиции выставки, посвященной юбилею легендарного космонавта, представлены работы 22 мастеров изобразительного искусства России и Чувашии – около 30 живописных, графических и скульптурных произведений из собрания Чувашского государственного художественного музея. Среди них работы таких выдающихся авторов, как народный художник РСФСР, живописец А.И. Лактионов и народный художник СССР скульптор Л.Е. Кербель; произведения корифеев чувашского искусства: народного художника РСФСР Н.В. Овчинникова, заслуженных художников РФ А.В. и Л.М. Акцыновых, народного художника ЧАССР Н.П. Карачарскова, народного художника ЧР Э.М. Юрьева, заслуженного художника ЧАССР Ю.А. Зайцева, заслуженного художника ЧАССР скульптора Ю.И. Ксенофонтова и др.

В произведениях художников перед зрителем предстают образы легендарного космонавта Андриана Николаева, его близких: матери — простой сельской труженицы, взрастившей в сыне качества, прославившие в веках его имя, жены Андриана Григорьевича — первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, а также пейзажи, в которых запечатлены окрестности малой родины космонавта — села Шоршелы Мариинско-Посадского района.

Экспозиция выставки, сформированная из произведений лучших мастеров изобразительного искусства Чувашии и России – это еще одно яркое напоминание о подвиге нашего земляка.

Экспозиция, сопровождаемая обширным аннотационным материалом, адресована школьникам, студентам и всем тем, кто интересуется историей покорения космоса, а также историей, культурой и искусством Чувашии.