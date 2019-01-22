Предприятие «Сычуань — Чувашия» планирует увеличить поголовье с 3 до 10 тысяч

ООО «Сычуань — Чувашия» намерено увеличить мощность запланированного животноводческого комплекса с 3 тыс. до 10 тыс. голов. Об этом шла речь на заседании рабочей группы по реализации данного проекта под председательством вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова.

Как отмечалось, земельных участков для реализации такого масштабного проекта на территории Порецкого района, где готовится первая площадка, недостаточно. Поэтому китайские партнеры попросили рассмотреть вопрос о выделении земель дополнительно в Шумерлинском районе.

В порецком Засурье уже выращиваются кормовые культуры на освобожденных от мелколесья площадях. Но для уборки урожая не хватает техники, в связи с чем Сергей Артамонов поручил специалистам ознакомить китайских коллег с возможностями ее поставок через Росагролизинг. В свою очередь китайские партнеры выразили обеспокоенность невыполнением подрядными организациями, задействованными ими в реализации проекта, обязательств по выплатам в полной мере заработной платы своим работникам, что, по словам представителей китайской компании, негативно влияет на имидж инвестиционного проекта.

На заседании обсуждены вопросы создания объектов инфраструктуры проекта, строительства дорог и подведения линий электроснабжения. Фонду развития промышленности Чувашии поручено более плотно сотрудничать с китайскими партнерами, сопровождать проект и оказывать административную и юридическую помощь коллегам, сообщает пресс-служба Минсельхоза.