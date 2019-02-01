«…У нас мысли одни и те же — быстрее уничтожить врага»

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

Просматривая архивные документы конца сентября 1944 года, сводки Советского Информбюро, публикации на страницах газеты «Красная Чувашия», не мог отделаться от мысли, что все прочитанное — об одном и том же, пусть и разным стилем. Уже и хлеб сдается в счет следующего — 1945-го — года, уже и скот для колхоза покупается на свои деньги, уже и на коровах готовы пахать (и не только готовы, но и массово пашут!), лишь бы ускорить победу. Уже наши войска вошли на территорию Югославии. Красная Армия вплотную подошла к границам Германии. Победа все ближе и ближе. А пока все для нее и ради нее, и еще некогда подумать, что слово это надо бы писать с заглавной буквы — Победа.

22 сентября 1944 г., пятница

От сноровки гвардии красноармейца Василия Никифоровича Никифорова, 22-летнего уроженца Ибресинского района, нередко зависел успех всего боя — он работал подносчиком снарядов батареи 57-мм орудий. «При проведении разведки боем в районе выс. 125,2 и д. Гженды Белостокской области 20 сентября 1944 года обеспечил бесперебойный поднос снарядов на ОП (огневые позиции. — Авт.) расчета, тем самым содействовал выполнению задачи по подавлению огневых точек противника на переднем крае обороны противника». Подвиги нашего земляка не остались незамеченными — приказом от 22 сентября 1944 года он награжден медалью «За боевые заслуги».

Николай Семенович Зотов из 19-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 3-го Украинского фронта «во время прорыва вражеской обороны в районе севернее Тарту 17.09.1944 года первым поднялся в атаку и со своим отделением стремительно ворвался в траншеи противника». За этот подвиг уроженец Алатырского района 22 сентября 1944 года был награжден медалью «За отвагу».

Петр Павлович Павлов (1924-1993) — уроженец Асхвинского сельского поселения Канашского района, сражался на 2-м Белорусском фронте, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Славы III степени.

23 сентября 1944 г., суббота

В этот день республика в числе полусотни своих погибших сыновей потеряла и младшего сержанта Исаака Никифорова из села Турмыши Янтиковского района. Боевые товарищи по 1129-му стрелковому полку 337-й стрелковой дивизии похоронили Исаака Никифоровича в селении Лунка Беюжского уезда далекой от родной Чувашии Румынии. Домой сына не дождался отец Никифор Степанович.

«Красная Чувашия» писала: «Сдают хлеб авансом за 1945 год Сундырь, 22 сентября. (По телефону). Десятки колхозов района успешно выполнили план хлебопоставок. Ранее отстававший колхоз «Родник» путем правильного использования тягла сумел без особенного напряжения вывезти на заготовительный пункт 729 центнеров хлеба. Транспортная бригада сельхозартели «Парижская коммуна» вывезла на ссыпной пункт 414 центнеров зерна, «КИМ» — 292 центнера и т. д. Ряд колхозов района приступил к авансовой сдаче хлеба в счет обязательств будущего года. Так, колхоз имени Кирова Ильинского сельсовета сдал государству авансом за 1945 год 264 пуда, «Кубасы» — 402 пуда, имени Л.М. Кагановича — 162. В целях ускорения вывозки хлеба государству 24 сентября проводим массовый воскресник. Для проведения подготовительной работы в колхозы послали 87 человек из числа партийно-советского актива. Я.ПЕТРОВ, секретарь Сундырского райкома ВКП(б)». Но вряд ли все было так радужно в те дни. Из этого же номера газеты узнаем новости с районного совещания учителей старших классов: «В Панклеевской семилетней школе (директор тов. Варламова) более одной трети учащихся составляют второгодники, а в Пажалукасинской семилетней школе (директор тов. Константинов) в VI классе из 20 учащихся переведены в следующий класс всего лишь 8 учеников. В пятых классах Орининской средней школы в процессе учебного года перестали посещать школу 30 учащихся (из 66-ти)…» Дело тут вовсе не в желании или нежелании детей учиться, им просто не в чем было ходить в школу, многие были заняты на сельхозработах дома или в колхозе…

24 сентября 1944 г., воскресенье

Василий Сергеевич Алякин из Красночетайского района был призван в Красную Армию еще в 1939 году и к началу войны уже стал опытным бойцом. А воевал в топографической службе 2-го гвардейского пушечного артиллерийского полка 6-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады 2-й гвардейской артиллерийской дивизии Резерва главного командования. Вот как описаны его подвиги при представлении к медали «За отвагу»: «16.09.44 г., ведя огонь с самолетом-корректировщиком, быстрой и точной подготовкой данных по указанным целям обеспечил подавление 105-мм 3-орудийной артбатареи. 19.09.44 г., продвигаясь с наступающими подразделениями нашей пехоты, несмотря на минометный огонь противника, быстро подготовил данные по 6-ствольному миномету, который был подавлен». Приказ о награждении подписан 24 сентября 1944 года.

Михаил Григорьевич Кириллов из села Большой Сундырь в бою за спины товарищей не прятался. Наверное, потому и попадал не раз в госпитали. Командование 22-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта 24 сентября 1944 года наградило красноармейца Кириллова медалью «За боевые заслуги».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 24 сентября 1944 г. Корабли и части Краснознаменного Балтийского флота 24 сентября овладели важной военно-морской базой на Балтийском море городом Палдиски (порт Балтийский). В течение 24 сентября юго-западнее и южнее города Таллина наши войска, продолжая наступление, заняли более 200 населенных пунктов…Севернее и южнее города Валмиера наши войска, развивая наступление, овладели городом и железнодорожным узлом Руйена, городом и железнодорожной станцией Смилтэнэ, а также с боями заняли более 200 других населенных пунктов… Восточнее города Риги наши войска в результате упорных боев заняли более 250 населенных пунктов. На других участках фронта — поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои местного значения.

В этот день «Красная Чувашия» сообщала: «Инвалиды войны на колхозной работе В нашем колхозе несколько инвалидов войны. Все они честно трудятся, добросовестно выполняют свои обязанности. Вот, например, Кирилл Петров. В Отечественную войну он был ранен в плечо, и левая рука у него совершенно бездействует. Мы поставили его заведующим животноводческими фермами и не ошиблись. С головой ушел Петров в дело расширения и укрепления ферм, работает, не считаясь со временем. На свои личные сбережения он купил для комплектования ферм три овцы и хочет купить еще пять. Благодаря самоотверженной работе Петрова мы за последний год совершенно не имеем на фермах падежа молодняка. Заметно повысилась у нас продуктивность всех видов скота. Колхоз досрочно рассчитался с государством по всем видам поставок животноводческой продукции и, кроме того, наполовину выполнил план яйцепоставок за будущий год. На днях мы приступим к авансовой сдаче мяса в счет обязательств 1945 года. Для этого Петров откормил уже несколько голов скота!» Любопытно и объявление Чувашского государственного педагогического и Учительского институтов о приеме студентов на первый курс своих четырех факультетов: исторического, языка и литературы (русское и чувашское отделения), физико-математического, естественно-географического. Институты все еще находятся в г. Мариинский Посад, куда были эвакуированы с началом Великой Отечественной войны.

25 сентября 1944 г., понедельник

Коноводу штаба 15-го гвардейского кавалерийского полка 4-й гвардейской кавалерийской дивизии Архипу Ефимовичу Ефимову редко приходилось засиживаться у штабного блиндажа. Он наравне с другими кавалеристами участвовал «в конной атаке в бою с немецкими захватчиками, уничтожил двух немцев». Уроженец деревни Второе Клычево Чебоксарского района был отмечен медалью «За отвагу».

А призванный Канашским РВК уроженец города Борисоглебска, токарь, красноармеец Павел Иванович Морозов отличился на территории Румынии — он под огнем противника производил ремонт танков, обеспечивая своевременное возвращение их в строй. 25.09.1944 года приказом по 25-му отдельному танковому полку награжден медалью «За боевые заслуги».

КСТАТИ В этот день, но годом раньше, советскими войсками был полностью освобожден от врага крупный город Смоленской области Рославль. В числе войск, отличившихся в этих боях и получивших почетное наименование Рославльская (ударение на первом слоге. — Авт.), оказалась и сформированная в Чувашии 139-я стрелковая дивизия. А десятью днями раньше горстка бойцов 718-го полка дивизии, сформированного в поселке Кугеси Чебоксарского района, совершила бессмертный подвиг на высоте 224,1 у калужской деревни Рубеженка, уничтожив более 200 немецких солдат, но не покинув позиций. Их подвиг воспет в знаменитой песне Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского.

26 сентября 1944 г., вторник.

Вторично за сентябрь 1944 г. отмечается в приказе о награждении по 8-му гвардейскому кавалерийскому полку 2-ой гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта гвардии сержант, командир отделения ПТР Георгий Васильевич Виноградов из деревни Ельниково Чебоксарского района: «26.9.44 года, выходя из рейда, Виноградов из личного оружия уничтожил двух немецких солдат». Он по праву заслужил свою медаль «За боевые заслуги».эвакогоспиталя № 3064. В назначенный час самолет с надписью на борту: «Медработник эвакогоспиталя № 3064» приземлился на площадке перед госпиталем. Состоялся митинг, в котором приняли участие представители районных партийных и советских органов. <…> Принимая машину, представитель фронта старший лейтенант Такнин горячо благодарил командование, врачей, сестер, санитарок, рабочих и служащих госпиталя за помощь военно-воздушному флоту и заверил собравшихся, что воины Ленинградского фронта сумеют использовать передаваемый самолет для дела достижения окончательной победы над ненавистными немецко-фашистскими захватчиками».

Справка «СЧ» Эвакогоспиталь под номером 3064 в годы Великой Отечественной войны с августа 1941 г. по июль 1945 г. дислоцировался в с. Беловолжск Козловского района.

27 сентября 1944 г., четверг

На фронте Юрий Яковлевич Воскресенский из Вурнарского района попал в десантники – в 21-й полк 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Вот как описывает его подвиг наградной лист: «30.8.44 г. при отражении атаки противника Воскресенский со своим расчетом уничтожил до 10 солдат, расчет, кроме того, подбил 3 лошадей в повозках и один мотоцикл». 7 сентября того же года гвардии старший сержант, командир отделения пулеметной роты 3-го стрелкового батальона Юрий Воскресенский был награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки. В течение 7 сентября юго-западнее города Ломжа наши войска с боями заняли несколько населенных пунктов. В Румынии наши войска, продвигаясь вперед, заняли города Рымнику Вылча, Дрзгзшани, Норабия, Турну-Мзгуреле.

28 сентября 1944 г., пятница

Почти три недели боролись врачи за жизнь минометчика 321-го гвардейского минометного полка красноармейца Дмитрия Афанасьевича Кузнецова из Красночетайского района, но оказались бессильны. Первоначально его похоронили на территории 202-го танкового городка города Луга Ленинградской области. Дома 22-летнего сына ждала мать Евдокия Ивановна.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки. В Румынии наши войска, продвигаясь вперед, совместно с румынскими войсками заняли город Сибиу, а также более 100 других населенных пунктов. 8 сентября наши войска пересекли румыно-болгарскую границу на участке Джурджу, Мангалия и, продвинувшись вперед от 30 до 65 километров, заняли города Русе (Рущук), Туртукай, Силистра, Добрич, город и порт на Черном море Варна… В этот день «Красная Чувашия» информирует о проведении 9-13 сентября 1944 г. республиканского съезда сельских участковых врачей с участием среднего медперсонала и трахоматозных сестер Чувашии. В его программу включены доклад Наркомздрава о медико-санитарном обслуживании сельского населения и задачах по улучшению этой работы, а так же доклады ряда участковых врачей. Кроме того, участники съезда заслушают научные доклады приглашенных, профессоров.

29 сентября 1944г., суббота.

Вторично за сентябрь 1944 г. отмечается в приказе о награждении по 8-му гвардейскому кавалерийскому полку 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта гвардии сержант, командир отделения ПТР Георгий Васильевич Виноградов из деревни Ельниково Чебоксарского района: «26.9.44 года, выходя из рейда, Виноградов из личного оружия уничтожил двух немецких солдат». Он по праву заслужил свою медаль «За боевые заслуги».

Приказом по этому же полку от 20 октября 1944 г. будет награжден медалью «За отвагу» ибресинский парень Александр Александрович Алмазов. На фронте за три года участия в боях он стал отважным разведчиком. «В период боев с 9 по 26.9.44 года Алмазов в составе группы разведчиков пробрался в Поляны, разведал силы и систему обороны противника, при возвращения с задания были встречены группой автоматчиков. В завязавшемся бою лично сам уничтожил двух немецких солдат, доставив ценные сведения о противнике».

В этот день «Красная Чувашия» призывает «Сдавать хлеб темпами Вурнарского района!» И вновь призывает шире использовать в качестве тягла коров и быков.

27 сентября 1944 г., среда

Писарей многие представляют сидящими бесконечно за бумагами в тепле штабных блиндажей. Но так было далеко не всегда. 26 июля 1944 г. писарь технической части 8-го отдельного мотоциклетного полка 1-го Белорусского фронта старшина Григорий Архипович Журавлев из деревни Малые Кармалы Батыревского района, «следуя на машине с боеприпасами к боевым подразделениям полка, подвергся интенсивной бомбежке авиации противника». От попадания бомбы машина с боеприпасами загорелась. Только смелые и решительные действия Журавлева позволили потушить загоревшуюся машину и спасти боеприпасы, которые так нужны были на передовой. За этот подвиг старшина 27 сентября 1944 г. был награжден медалью «За боевые заслуги».

В этот день «Красная Чувашия» в рубрике «На фронтах Отечественной войны» публикует портрет бывшего слесаря Канашского вагоноремонтного завода, механика-водителя танка Т-34 1-го отдельного танкового батальона 122-й танковой бригады старшего сержанта Ивана Андреевича Варламова.

Уроженец Атяшевского района Мордовии Иван Варламов в Красную Армию был призван Канашским РВК в 1939 г., а на фронт — с первого дня войны, но уже Свердловским городским военкоматом. Пять боевых наград украсили грудь танкиста — медали «За боевые заслуги», «За отвагу», ордена Красной Звезды и Славы двух степеней.

«В нашем подразделении немало сражается сынов чувашского народа, — пишет в газету кавалер ордена Красной Звезды лейтенант Дмитрий Егорович Егоров, уроженец деревни Тюлюкасы Вурнарского района, призванный Ибресинским РВК, воюющий командиром огневого взвода 290-го армейского минометного полка. — Многие из них прошли с боями от Волги до предгорий Карпат, форсировали немало водных рубежей. Мы видели развалины городов, пепел сел, выжженные леса и поля, узнавали о тысячах безвременно оборванных жизней. Война ожесточила наше сердце, наполнила жаждой мести за все страдания, которые немцы принесли нашей Родине. Поэтому наши земляки вместе с сынами всех народов показали в Отечественной войне немало героических примеров.

Вот сержант Степанов из г. Цивильска. Он отлично усвоил технику связи. Неоднократно обеспечивал связь под сильным артиллерийским огнем противника и тем самым помогал успеху боя. За мужество и храбрость, проявленные при форсировании Днепра, он награжден медалью «За отвагу». Сержант Ковшов из г. Канаша командует минометным расчетом. Его расчет не раз отличался в боях и уничтожил немало фрицев. Ковшова уважают подчиненные, он пользуется у них большим авторитетом. Грудь Ковшова украшает медаль «За отвагу».

Рядовой Дмитриев из Комсомольского района, бывший колхозник, овладел техникой минометного дела. За проявленные мужество и храбрость он награжден медалью «За боевые заслуги». Большим уважением пользуется в части бывалый воин ефрейтор Гужов, происходящий из Ибресинского района. Тов. Гужов награжден медалью «За отвагу» и имеет несколько благодарностей от командования. Мы гордимся храбрыми воинами — нашими земляками. У всех у нас одна большая задача — победить врага!»

28 сентября 1944 г., четверг

«В бою 28.09.44 г. за населенный пункт Ронтеу действовал смело и мужественно. Когда вражеские танки контратаковали передний край, тов. Юхтанов не отступил от занимаемого рубежа, метким пулеметным огнем рассеял следующих за танками немецких автоматчиков, уничтожив при этом пять их солдат», — это цитата из приказа по 4-му отдельному мотоциклетному полку о награждении медалью «За отвагу» автоматчика рядового Павла Федоровича Юхтанова, уроженца Ядринского района.

4 сентября 1941 г. был призван в Красную Армию Ефрем Степанович Логинов 1898 г.р. , а 1 октября уже принял первый бой в должности санитара в 55-й стрелковой дивизии 61-й Армии 3-го Прибалтийского фронта. За три года войны ему приходилось не раз вытаскивать с поля раненых боевых товарищей, а осенью 43-го он был ранен и сам. 28 и 29 сентября 1944 г. Логинов под огнем противника вынес с поля боя 25 тяжело раненых бойцов вместе с их оружием и оказал им первую помощь. Через месяц грудь уроженца Мариинско-Посадского района Ефрема Логинова в дополнение к полученной в 1943 г. медали «За отвагу» украсит и орден Красной Звезды.

От Советского Информбюро. Из оперативной сводки за 28 сентября 1944 г. В течение 28 сентября северо-западнее и западнее города Пярну (Пернов) наши войска очистили от разрозненных групп противника западное побережье Эстонии, заняв при этом более 200 населенных пунктов… На Рижском направлении наши войска, в результате упорных боев, заняли более 50 населенных пунктов… Южнее и юго-восточнее города Санок наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности, с боями заняли 30 населенных пунктов… На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения.

29 сентября 1944 г., пятница

Военный совет 1-го Украинского фронта в этот день представил в Президиум Верховного Совета СССР к присвоению звания Героя Советского Союза уроженца деревни Аникеево (сейчас входит в черту города Чебоксары) зам. командира, штурмана эскадрильи 809-го штурмового авиационного полка капитана Ивана Николаевича Герасимова. Он выполнил 97 успешных боевых вылетов на штурмовку по войскам противника на самолете Ил-2.

30 сентября 1944 г., суббота

Медаль «За боевые заслуги» получил в этот день стрелок 19-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта красноармеец Степан Захарович Захаров из Красноармейского района. В боях севернее Тарту с 17 по 23.09.44 г. он под сильным огнем противника обеспечивал подразделения боеприпасами.

А пулеметчик 19-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта красноармеец Николай Андреевич Андреев из Вурнарского (бывшего Кувакинского — ?) района «в бою по прорыву обороны немцев сев. г. Тарту 17.09.44 г. своевременно обеспечивал боеприпасами пулемет. При выходе из строя наводчика заменил его и уничтожил 6 немцев». За это приказом от 30.09.1944 г. он награжден медалью «За боевое отличие».

«Красная Чувашия» под заголовком «Фронт и тыл едины» опубликовала письмо с фронта уроженца деревни Иваново Янтиковского района Алексея Васильевича Турханова, недавно получившего капитанские погоны, командира роты связи 40-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии.

В письме чувашского народа к своим сынам, сражающимся на фронтах Отечественной войны, говорится: «Спеши, сын чувашского народа! Вместе со славными сынами других народов нашей родины — бойцами Красной Армии, быстрее очищай нашу землю от врага».

Этот наказ вдохновил нас, защитников родины. Находясь в окопе, я прочел статью в газете «Известия» о том, что колхозник колхоза «Красный луч» Алатырского района А.М. Сарсков купил самолет для своего земляка — Героя Советского Союза Ф.Н. Орлова и вручил его герою.

Сидя в окопе, я долго думал: мы с тов. Сарсковым далеко друг от друга, незнакомы, но у нас мысли одни и те же — быстрее уничтожить врага. <…> Колхознику Сарскову мы, фронтовики, ответим новыми боевыми делами».