Конный спорт помогает юноше с ДЦП воплощать свои мечты

«Поедем к Молли!..»

Послушная и общительная Молли всегда рада гостинцам своих «пациентов», яблоки, морковь, свекла, сахар — ну как после такого угощения не покатать юного наездника, для которого ты не просто лошадь и хороший друг, но еще и надежда. Для чебоксарца Станислава Андреева, с рождения прикованного к буквам «ДЦП», Молли, как и конный спорт в целом, — это некая дверь в мир, куда он планирует войти сам, без помощи приспособлений. Это и мечта о будущем, в котором он видит себя тренером по иппотерапии.

Если бы я не видела, с каким трудом Стас шел с помощью ходунков к столу, то подумала бы, что он — обычный парень, выделяющийся на фоне других ребят разве что своей непосредственностью, доверчивостью и открытостью. Он очаровывает улыбкой, удивляет целеустремленностью. Но так сложилось, что особенен юноша не только этим: на протяжении 16 с половиной лет он буквально борется за свое здоровье и право жить полноценной жизнью.

— Простите, что поднимаю «больную» тему, но что значит «спастические мышцы»? — спросила я у хлопотавшей на кухне мамы Станислава.

— Все нормально, люди должны знать, что чувствуют дети при детском церебральном параличе, — успокоила Вероника Валентиновна. — Проще говоря, общая спастика — это повышенный тонус мышц, часто говорят гипертонус. Ну вот представьте, что ваши пальцы напряглись настолько сильно, что не сгибаются и не разгибаются, примерно так и со всем телом – руками, спиной, ногами. Чтобы ребенку избавиться от этой болезненной скованности, ему нужны массажи, регулярные занятия на тренажерах, очень помогает иппотерапия.

По словам мамы, Стас непрерывно проходит лечение «лошадьми» в одном из загородных санаторно-курортных комплексов под руководством тренера-иппотерапевта Татьяны Мартьяновой и занимается конным спортом в Новочебоксарской школе иппотерапии уже три года. За это время он сделал настоящий прорыв: сменил инвалидную коляску на специальные ходунки, у него окрепли спина и руки, к слову, на мускулы юноши сейчас с восхищением смотрят ровесники. За его плечами — участие и победы в соревнованиях по адаптивному конному спорту не только на республиканском, но и всероссийском уровне.

Станислав хорошо учится, в этом году сдал ОГЭ и поступил в колледж на дистанционное обучение. Кроме того, что он мечтает стать иппотерапевтом, планирует освоить профессию программиста. А еще занимается плаванием, ходит в секцию по метанию булавы. Конечно, достичь таких результатов невозможно было без комплексного лечения, мальчик перенес сложные операции, прошел курсы интенсивной терапии. И все же, по словам и мамы Вероники, и самого Станислава, именно общение с лошадьми и конный спорт помогли ему справиться со всеми трудностями и сделать серьезный шаг вперед.

«Когда меня впервые посадили на лошадь, а это было, наверное, лет в 5, признаюсь честно, боялся, — широко улыбнулся Стас. — Но стал постоянно заниматься, и страх ушел. Осталось желание сесть верхом, почувствовать себя всадником. Главное ведь, когда сидишь на лошади, держать ровно спину и правильно управлять поводом».

Во время иппотерапии Стас, сидя верхом, тянется к ушкам своей питомицы Молли, ложится к ней на спину, делает упражнения на пресс и растяжку. «В работу включаются практически все группы мышц тела, двигаясь вместе с лошадью и на ней человек инстинктивно старается сохранить равновесие, чтобы не упасть, чем и заставляет работать свое тело», — объяснила особенности методики Вероника Валентиновна, которая, кстати, и сама лечила так свою больную спину. Ведь долгое время приходилось буквально носить сына на руках. К тому же ей хотелось понять, что он испытывает, сидя на лошади. Словом, пришлось и маме осваивать навыки верховой езды.

«Сын держится в седле увереннее, чем я, — гордо сказала она. — Не паникует, если что-то не так, лошадь чувствует это и слушается». От иппотерапии получаешь одно удовольствие и колоссальный заряд энергии, считает Вероника, которая знает этих умных животных еще и как специалист, ведь она опытный ветврач. Согласен с мамой и сын: «Даже если я не очень хорошо себя чувствую, то когда приезжаю к Молли, мое настроение улучшается».

«Как-то пришла с работы уставшая, с головной болью, — рассказала Вероника. – А Стас просит: «Поедем к Молли!» Стала объяснять, что устала, что не могу. Тогда сын сказал: «Вот ты ходячая, а ленишься, а я не могу ходить, но изо всех сил стараюсь…» Слова так запали мне в сердце, что я собрала волю в кулак, посадила сына в машину, и мы поехали на тренировку. А когда лошадь ткнулась мне в руку своими теплыми и мягкими губами, угощаясь ломтиком яблока, я забыла о головной боли, и трудности жизни показались вполне преодолимыми».

Между тем Верхом на коне стремятся к победе Вот уже несколько лет уникальная в Приволжье Чувашская школа иппотерапии, которую возглавляет Вероника Култакова, организует на базе новочебоксарского конно-спортивного комплекса межрегиональные фестивали по адаптивному конному спорту для ребят с проблемами здоровья. На турнирах дети в специальном обмундировании верхом на лошади проходят рабочую тропу — полосу препятствий со всевозможными змейками, жердочками и перекладинами. Школа также готовит самых трудолюбивых и смелых наездников к соревнованиям в других городах – Нижнем Новгороде и Москве. По словам родителей участников, занимаясь конным спортом, их дети становятся сильнее и увереннее в себе, не пасуют перед трудностями, стремятся к победе. Это всегда положительные эмоции. В организации состязаний школе помогают волонтеры и спонсоры. Кто-то закупает медали, кто-то призы, большую поддержку оказывает директор спортшколы по конному спорту Валерий Краснов и другие добрые помощники. «Хотелось бы, чтобы эти соревнования, которых с нетерпением ждут особенные дети, проходили у нас в республике более значимо, чтобы весомее была поддержка, — высказала общее пожелание родителей мама постоянного участника фестивалей Станислава Андреева Вероника Валентиновна. — Юниоры и спортсмены, выступающие за Чувашию, очень гордятся своими достижениями, но при этом на их одежде нет никаких отличительных знаков своей республики. Было бы здорово, если бы у ребят была форма с элементами национальной вышивки».

Фото из семейного архива Андреевых: Глядя на Стаса, сидящего на лошади, сложно догадаться, что у него серьезные проблемы со здоровьем. «Мои победы, — признается он , — это старания всей моей семьи: мамы, бабушки Авелины Терентьевны, сестры Насти, а также иппотерапевтов Татьяны Мартьяновой и Вероники Култаковой, любимицы Молли и всех тех, кто в меня верит и помогает».