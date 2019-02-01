«Борьба за хлеб — борьба за нашу победу!»

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

Этот лозунг, вынесенный на первую страницу газеты «Красная Чувашия» за 17 сентября 1944 г., как нельзя лучше раскрывает обстановку тех дней.

Уже осень, скоро вовсе не останется погожих дней, дорог каждый день и каждый час уборочных работ. Спасти, собрать весь выращенный урожай, уберечь его, сдать в фонд обороны — этим жила республика в те осенние дни 1944 года. Радовалась нашим победам на фронте — 17 сентября началась Таллинская наступательная операция, а 22 числа столица Советской Эстонии была освобождена, освобождалась Словакия, подписано перемирие с Финляндией… И оплакивала своих павших в боях сыновей…

17 сентября 1944 г., воскресенье

«17 сентября 1944 г., когда противник перешел в атаку и была нарушена телефонная связь, находясь со своей радиостанцией в эскадроне, несмотря на сильный автоматный огонь противника, держал бесперебойную связь командира полка с командиром эскадрона по радио, чем способствовал выполнению боевой задачи эскадроном, в этом бою был ранен, но не покинул поле боя до тех пор, пока его не подменил другой радист», — это извлечение из приказа по 6-му гвардейскому кавалерийскому полку 1-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта о награждении радиста взвода связи гвардии красноармейца Григория Леонтиевича Леонтиева, уроженца деревни Мемеши Чебоксарского района.

Наверное, алатырцу Ивану Ивановичу Макарову пригодилось то, что он вырос в Присурье и хорошо плавал. Гвардии рядового Макарова командование 19-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 3-го Украинского фронта 17 сентября 1944 г. наградило медалью «За отвагу». Он «при прорыве обороны противника 20.8.44 г. в районе Леонтина Молдавской ССР и форсировании р. Днестр (старое русло) проявил мужество и отвагу, в числе первых форсировал реку, ворвавшись в траншеи пр(отивни)ка, уничтожил 2-х нем(ецких) солдат и 2-х румынских солдат взял в плен».

В этот день «Красная Чувашия» свою передовицу посвятила трехлетию всеобуча: «В грозные дни первых месяцев Великой Отечественной войны было опубликовано постановление Государственного Комитета Обороны о всеобщем военном обучении граждан СССР. Этот исторический документ положил начало большой государственной работе по подготовке резервов для фронта. <…> Военно-учебные пункты всевобуча при районных и городских военкоматах Чувашской республики в большинстве своем оказались на высоте поставленных перед ними задач. Они обучили по программе стрелка семь очередей, подготовили немало специалистов-пулеметчиков, снайперов, минометчиков, бронебойщиков, автоматчиков, связистов. По подготовке призывников 1927 года рождения Чувашия занимала на 1 сентября с.г. первое место по Приволжскому военному округу». Напомним: призыв юношей 1927 г.р. будет объявлен лишь 25 октября 1944 г. Будет призвано более миллиона граждан, достигших 17 лет. Этот призыв войдет в историю нашего народа как последний военный призыв.

18 сентября 1944 г., понедельник

В этот день в районе села Варику красноармеец Федор Иванович Сюзюкин из деревни Бакашево Батыревского района ходил в разведку. Ему удалось выявить «расположение противника и его огневые средства, которые по его целеуказанию были подавлены пулеметным огнем, что дало возможность успешно атаковать врага. 19.09.44 г. т. Сюзюкин разведывал пути передвижения своего подразделения, обнаружил 2-х автоматчиков, прикрывавших минное поле. Огнем из автомата заставил их отойти, а затем разминировал проходы для движения своего подразделения, чем дал возможность преследовать по пятам врага и ворваться в город Валга». Такой подвиг не мог остаться без награды — приказом по 14-му истребительно-противотанковому артиллерийскому полку 20 сентября 1944 года отважный радиотелеграфист 1-й батареи красноармеец Сюзюкин получил медаль «За отвагу».

19 сентября 1944 г., вторник

1-й эскадрон 26-го кавалерийского полка 7-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта вел ожесточенный бой за Поляны. В этом бою призванный Янтиковским РВК наводчик противотанкового ружья гвардии рядовой Петр Миронович Миронов метким выстрелом из своего ружья «зажег автомашину с боеприпасами противника», чем в немалой степени способствовал исходу боя. 10 октября того же года он будет награжден медалью «За отвагу».

Красноармеец Александр Иванович Никитин из деревни Сендимиркино Вурнарского района воевал пулеметчиком 1-й пулеметной роты 13-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. «В бою в районе Мз. Эргли 19.9.44 г. в ожесточенной схватке во время контратаки пр-ка уничтожил из карабина 2-х немцев». Подвиг 19-летнего красноармейца Никитина приказом полка от 28.09.1944 г. оценен медалью «За отвагу».

В этот день «Красная Чувашия» писала: «Кеттельщица Чебоксарской чулочной фабрики У. Гурьева, вступая в социалистическое соревнование, взяла обязательство выполнять сменную норму не ниже, чем на 140 проц. За последние дни молодая работница У. Гурьева заметно повысила производительность труда. За смену она уже обрабатывает 700 пар чулок, вместо 376 пар по заданию…

20 сентября 1944 г., среда

23-летний парень из деревни Дальняя Мусирма Урмарского района Николай Лукин на фронте попал в десантники — в 3-м гвардейском воздушно-десантном артиллерийском полку 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии он воевал старшим разведчиком-наблюдателем. В боях за высоту «Копец» 20 сентября он обнаружил четыре станковых пулемета и противотанковую 37-мм пушку противника. Благодаря его корректировке артиллерия их унич-тожила. 30 октября приказом по полку Николая Лукича наградили медалью «За отвагу».

Такую же медаль 20 сентября вручили и Михаилу Мурайкину, красноармейцу 3-го стрелкового батальона 9-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 2-го Украинского фронта. За месяц до этого в одном из боев он «унич-тожил 4-х солдат противника и одного захватил в плен». Уроженцу Красночетайского района в ту пору было уже 51 — он родился в позапрошлом столетии, в 1893 году…

20 сентября 1944 года на базе первой десантной группы ДРГ «Сокол» (II ф) Центром была создана специальная диверсионно-разведывательная группа «Вол» — по оперативному псевдониму старшины П.М. Валуева. Старшина Х.А. Алиулов из Батыревского района занял в этом подразделении должность разведчика.

21 сентября 1944 г., четверг

Среди почти пяти десятков уроженцев Чувашии, погибших, пропавших без вести и умерших в этот день, и чебоксарец младший сержант Николай Никандрович Макаров, проживавший по улице Ярославской, дом № 58. Он умер от ран в ХППГ № 2231 и похоронен первоначально на госпитальном кладбище в городе Выру (Эстония).

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