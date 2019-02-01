Чистую воду — в города и села

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вот уже несколько лет в Чувашии  реализуется программа  по обеспечению населения качественной питьевой водой, соответствующей всем санитарным требованиям. В  2019-2020 годах предусмотрено строительство  двух крупных водопроводов.

Как сообщили в Минстрое республики, по региональному проекту «Чистая вода» сейчас тянется водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района города  Чебоксары до деревни  Чандрово, входящей в городской округ. Его длина составляет 7,8 км, а стоимость строительства по контракту,  заключенному  между  Чебоксарской городской администрацией и «Водоканалом», — свыше 70,5 млн рублей.  На сегодняшний день проложено несколько сотен метров водопроводных сетей. «Планируется, что летом будущего года объект будет завершен и начнет функционировать, обеспечивая качественной питьевой водой  более 800 человек», — сообщил министр строительства Алексей Грищенко.    

А в Порецком районе подрядчик ООО «СК-Волга» проложил 2 км водопроводных сетей из необходимых 27,5 км. Осенью 2020 года, следуя графику, он обязуется сдать  в эксплуатацию  второй этап водопровода, стоимостью 58,8 млн рублей, в селе Порецкое. В результате сельчане получат из централизованной распределительной сети воду,  полностью соответствующую нормативам по санитарно-химическим и  микробиологическим показателям. 

Министр Алексей Грищенко подчеркивает, что региональным проектом «Чистая вода» необходимо поднять долю населения республики, снабжаемого в централизованном порядке качественной питьевой водой с 86,7 до 98%.

Всего в рамках  регионального проекта  с 2019 по 2024 год планируется строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 281,8 км. На эти работы  предусмотрены деньги в сумме 2286,85 млн рублей.

Нина Михайлова

Фото cap.ru. Строительство водопровода в Порецком началось с улицы Набережной.

Материал подготовлен при содействии Минстроя Чувашии.

Опубликовано: 20 сентября 2019 г.


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