Чистую воду — в города и села

Вот уже несколько лет в Чувашии реализуется программа по обеспечению населения качественной питьевой водой, соответствующей всем санитарным требованиям. В 2019-2020 годах предусмотрено строительство двух крупных водопроводов.

Как сообщили в Минстрое республики, по региональному проекту «Чистая вода» сейчас тянется водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района города Чебоксары до деревни Чандрово, входящей в городской округ. Его длина составляет 7,8 км, а стоимость строительства по контракту, заключенному между Чебоксарской городской администрацией и «Водоканалом», — свыше 70,5 млн рублей. На сегодняшний день проложено несколько сотен метров водопроводных сетей. «Планируется, что летом будущего года объект будет завершен и начнет функционировать, обеспечивая качественной питьевой водой более 800 человек», — сообщил министр строительства Алексей Грищенко.

А в Порецком районе подрядчик ООО «СК-Волга» проложил 2 км водопроводных сетей из необходимых 27,5 км. Осенью 2020 года, следуя графику, он обязуется сдать в эксплуатацию второй этап водопровода, стоимостью 58,8 млн рублей, в селе Порецкое. В результате сельчане получат из централизованной распределительной сети воду, полностью соответствующую нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Министр Алексей Грищенко подчеркивает, что региональным проектом «Чистая вода» необходимо поднять долю населения республики, снабжаемого в централизованном порядке качественной питьевой водой с 86,7 до 98%.

Всего в рамках регионального проекта с 2019 по 2024 год планируется строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 281,8 км. На эти работы предусмотрены деньги в сумме 2286,85 млн рублей.

Нина Михайлова

Фото cap.ru. Строительство водопровода в Порецком началось с улицы Набережной.

Материал подготовлен при содействии Минстроя Чувашии.