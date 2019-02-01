И руками, и головой

Блогер из Чувашии — в жюри фестиваля идей и технологий

Посмотреть на реактивный ранец, прокатиться на велосипеде по поверхности Марса, распечатать себя на 3D-принтере — все это и многое другое можно было сделать на первом Международном фестивале идей и технологий Rukami, который состоялся на днях в Москве, на ВДНХ.

Фестиваль Rukami — это ключевой проект Национальной Технологической Инициативы, утвержденный Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Его задача — привлечь внимание молодежи к техническому творчеству, изобретательству, созданию оригинальных проектов в различных кружках. Сначала в регионах прошли конкурсы технического творчества школьников и студентов, а затем лучшие работы были представлены в Москве. Идея оказалась востребованной — за два дня павильоны, в которых были собраны инновационные разработки школьных и студенческих команд из разных регионов страны, посетили более двадцати тысяч зрителей.

Проект только стартовал, пока в нем приняли участие лишь несколько регионов. Вот и команд из Чувашии в этот раз в Москве не было. Зато среди членов жюри уже «засветился» представитель нашей республики — Сергей Христофоров из Чебоксар, который ведет собственный научно-популярный канал на одной из интернет-платформ. Его пригласили принять участие в отборе лучших работ.

— Мне написали сотрудники Яндекс.Дзена, представлявшего на фестивале свою номинацию, и предложили поучаствовать в жюри, дать оценку двум десяткам проектов, — говорит Сергей.

Проголосовал он онлайн, а затем воспользовался приглашением и приехал на фестиваль. Девиз форума, по словам Сергея — «Цифровая эволюция: трансформация, которая определяет будущее». Почти все представленные там работы можно было не только посмотреть, но и испытать в действии, а также пообщаться с их создателями. Более двухсот проектов были разделены на четыре основные темы — «Космос», «Среда обитания», «Человек» и «Fun». Последний раздел — это помимо прочего зона отдыха и развлечений, где проводились перфомансы современных художников и мастер-классы.

Кстати, пока дети занимались на мастер-классах, рядом работал лекторий для родителей — можно было поспорить с экспертами, например, вредны или полезны гаджеты, или обсудить проблемы современного образования. А на главной сцене тем временем шли дискуссии о перспективах робототехники, биохакинге, технологической этике и других невероятно актуальных для современных «технарей» вещах.

Победителей, рассказывает Сергей Христофоров, выбирали в трех номинациях, причем в определении лучших проектов принимало участие не только экспертное жюри, но и посетители фестиваля. Среди школьников лучшим проектом стала система воздушного мониторинга состояния железнодорожных путей «Рельсоход» из Екатеринбурга, среди студентов — SmartPark из Казани (это прототип парка будущего с «умными» фонарями и мусорными урнами). А в той номинации, которую «судил» и Сергей, лучшим признали проект автоматизированной системы сортировки твердых отходов, привезенной ребятами из Челябинска. Эта система, оборудованная специальными датчиками, способна самостоятельно сортировать четыре типа отходов: бумагу, металл, стекло и пластик.

— Мне, честно говоря, не с чем сравнивать, я в первый раз на таком мероприятии, — говорит Христофоров. — Но все очень понравилось, можно было и интересных спикеров послушать, и руками что-то смастерить, и разработки, представленные разными командами, на себе испытать. Поэтому хотелось бы, чтобы об этом фестивале узнало побольше народу, а в следующий раз на нем были представлены и разработки наших школьников и студентов.

Сергей Христофоров увидел на фестивале много интересных проектов.

Фото пресс-службы фестиваля. Вы думаете, на столе набор фруктов и овощей с проводами? Ничего подобного — это действующий музыкальный синтезатор!