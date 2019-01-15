Со Спасской башней на голове

Чувашские мастерицы украсили «Парад-Шапо»

Чуваши Санкт-Петербурга успешно выступили на первом шляпном карнавале «Парад-Шапо», который прошел 7 сентября на праздновании 872-летия города Москвы. Гости столицы в соцсетях отмечают особенную активность «группы из Чувашии», которая покорила их не только яркими костюмами, но и задорными песнями и танцами.

На первый шляпный карнавал в столице страны активисты Чувашского культурного общества Санкт-Петербурга попали не случайно. Этому предшествовал успех на престижных конкурсах модельеров одежды, рассказала нам по телефону член общественной организации Фаина Антонова. К примеру, в марте текущего года ее коллекция чувашского национального платья стала победителем одного из конкурсных показов на Фестивале красоты, моды и таланта «Russian Beauty 2019», ежегодно устраиваемом Домом моды известного кутюрье Вячеслава Зайцева.

Фаина Антонова — уроженка Батыревского района, росла и воспитывалась в многодетной семье. Как и многие девочки в чувашских семьях, с малых лет была приучена шить и вышивать. Хотя создавать наряды для себя и родных очень нравилось девушке, для жизни Фаина Анатольевна выбрала профессию сеятеля доброго и разумного. Двадцать пять лет трудилась в школах в городе на Неве учителем рисования и черчения, а выйдя на заслуженный отдых, полностью отдалась своему увлечению — открыла ателье по ремонту и пошиву одежды «МАРИ». Моделированием нарядов в национальном стиле любитель-дизайнер одежды начала заниматься в 2014 году. Тогда в возрасте 83 лет ушла из жизни ее мама Мария Димитриевна. По давнему обычаю родственники решили сжечь одежду усопшей, среди которой было немало традиционных чувашских платьев. Дочери захотелось сохранить их как память о матери, и она забрала наряды с собой в Питер.

Знакомые, знавшие о чувашских костюмах, часто просили Фаину Анатольевну одолжить их на национальный праздник или свадьбу. Да и Чувашское культурное общество проводило немало различных мероприятий, куда нужно было одеваться в национальное платье. Так у Антоновой родилась идея создать коллекцию нарядов в чувашском национальном стиле. На сегодняшний день в ее коллекции более 40 комплектов (как характеризует их сама мастерица — образов), включая головные уборы и обувь.

Однажды в Интернете Фаина Анатольевна наткнулась на объявление-приглашение Дома моды Вячеслава Зайцева, решилась послать заявку и не ошиблась. Ее коллекция под говорящим названием «От старинного до современного» (основу составили мамины наряды) стала обладательницей Гран-при в номинации «Национальная одежда». Кстати, диплома победителя в названной номинации удостоилась еще одна активистка чувашского общества, уроженка Аликовского района Алиса Шарпаева.

Успех окрылил модельера- любителя, и в августе Фаина Антонова приняла приглашение поучаствовать в крупнейшей в России международной выставке головных уборов, одежды и аксессуаров « ШАПО-2019» (проходила с 14 по 17 августа), в рамках которой устраиваются и конкурсные показы нарядов как от известных кутюрье, так и талантливых дизайнеров- любителей. Антоновой организаторы предложили фешн- показ «Москва Шапоглавая». Ее новая коллекция «Уголок России — отчий дом» была отмечена в номинации «Народный международный (театр)». «Четвертое место среди 92 дизайнеров, принявших участие в названном конкурсе, — думаю, это успех», — не скрывает удовлетворения Фаина Анатольевна.

Президент карнавального движения в России, профессиональный дизайнер одежды Ирина Гончарова не ошиблась в оценке, пригласив чувашских модельеров занять место в колонне «Парад-Шапо»: «Шикарная и яркая коллекция стилизованного чувашского платья должна стать украшением первого шляпного карнавала в Москве». Активные, неординарные, креативные модели чувашского общества задали особый задорный ритм всему карнавальному шествию. Восторгу зрителей не было предела.

Условие для участия в шляпном карнавале было одно — представить в убранстве головных уборов исторические и современные виды Москвы. Чувашские мастерицы (помогают Фаине Анатольевне сестры Ирина и Зоя) справились с заданием успешно «взгромоздили» на головы и Спасскую башню Кремля, и Храм Христа Спасителя, и Салют Москвы. При этом отдали дань и своей малой родине, поместив на хушпу герб Чувашской Республики.

Дословно ИРИНА ГОНЧАРОВА, президент карнавального движения в России, театральный художник, профессиональный дизайнер: — Фаина Антонова, уроженка Чувашии, сделала шикарную и яркую коллекцию в национальном стиле, всех заставила танцевать, петь песни и была с нами в дефиле по Красной площади. Преклоняюсь!

Фото из архива Фаины Антоновой. В коллекции Фаины Антоновой, представленной на «Москве Шапоглавой», были не только чувашские, но и русские костюмы.