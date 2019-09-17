С пистолетом в руках ворвался в окопы противника

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

Нередко воинский подвиг — это невероятное стечение обстоятельств, несомненное везение, действие, совершенное в целях самосохранения, непроизвольное парирование удара.

Но все же чаще всего это преодоление себя, своего «не могу», своего естественного страха, выполнение приказа вопреки серьезному риску для своей жизни. Первым подняться в атаку. Первым ворваться во вражескую траншею. Первым — значит, чуть ли не все стволы нацелены на тебя. Анализируя через десятилетия подвиги своих земляков — героев ли, или оцененных солдатскими медалями, трудно ответить на вопрос: «А смогли бы и мы так?» Потому сегодня мы и стараемся вспомнить каждого и рассказать о каждом, кто смог.

10 сентября 1944 г., воскресенье

Уроженец села Луньга Козловского района Мордовии гвардии красноармеец Петр Григорьевич Моко(а)лов был призван на фронт из Порецкого района. Он «в период наступательных боев в р-не д. Мочуты Литовской ССР 1.08.44 года и последующих боевых операциях под огнем противника обеспечил связь с каждым орудием, своевременно передавал им целеуказания, чем способствовал выполнению общей задачи части», за что 10.09.1944 года приказом по 17-му стрелковому полку з2-й стрелковой дивизии награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 10 сентября на территории северо — восточной части Румынии наши войска, преодолевая сопротивление противника, овладели городом и железнодорожной станцией Вама… В центральной части Румынии наши войска совместно с румынскими войсками овладели городом и железнодорожным узлом Сфынтул Георге, а также с боями заняли более 50 других населенных пунктов. «Красная Чувашия» в этот день опубликовала заметку художественного руководителя Чувашского государственного ансамбля песни и пляски, композитора Федора Лукина о 20-летии коллектива: «Особо следует отметить прошлогоднюю поездку ансамбля на фронт. В течение трех месяцев коллектив ансамбля побывал на Брянском и Калининском фронтах и дал свыше 120 концертов, обслужив около 80 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Нередко ансамблю в боевой обстановке приходилось проводить по 3—4 концерта в день. Наша работа была высоко оценена Военным Советом Н-ской армии. Кроме этих 120 концертов, коллективом ансамбля на месте было поставлено более 20 шефских концертов в госпиталях и воинских частях и было дано свыше 220 платных концертов». Сообщает газета и о санатории для детей фронтовиков, открытого в Ильинке решением бюро Сундырского райкома партии. «Санаторий рассчитан на 100 мест, — пишет «Красная Чувашия». — Колхозы, одобряя это решение, выделяют для санатория детей фронтовиков продукты и овощи».

11 сентября 1944 г., понедельник

19-летний парень из деревни Ельниково Чебоксарского района Георгий Васильевич Виноградов за год фронта стал гвардии сержантом, его назначили командиром отделения ПТР — противотанковых ружей: «11.09.44 года в бою за Дрогаюв отделение под командованием Виноградова уничтожило огнем ружей три пулемета и до 10 немецких солдат. 26.09.44 года, выходя из рейда, Виноградов из личного оружия уничтожил двух немецких солдат». Подвиг гвардии сержанта Виноградова командование 8-го гвардейского кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта оценило медалью «За боевые заслуги».

25 июня мы в своей рубрике рассказывали об одном из самых результативных снайперов Великой Отечественной войны Родионе Давыдове.

К сожалению, з1-летний боец из Чувашии так и не дождался Победы — 11 сентября 1944 года он умер от дистрофии в эвакогоспитале № 2997 и похоронен в г. Горьком (сегодня — Нижний Новгород) на кладбище в Марьиной Роще.

Снайпер Родион Давыдов (на снимке слева). Северо-Западный фронт, ноябрь 1942 года.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В центральной части Румынии наши войска совместно с румынскими войсками с боями продвигались вперед и овладели городами Сигишоара, Медиаш, Петрошани, а также заняли более 200 других населенных пунктов. По дополнительным данным, на территории Болгарии войска 3-го Украинского фронта взяли в плен командира 13-й немецкой танковой дивизии генерал-лейтенанта Трегера и командира 153-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта Байера.

12 сентября 1944 г., вторник

Медалью «За отвагу» отмечен в этот день орудийный номер 6-й батареи 12-го истребительно-противотанкового артполка, наш земляк из Красночетайского района, рядовой Филимон Романович Романов — 24 августа в бою в районе Лопата он в составе орудийного расчета истребил до 17 немцев и уничтожил 1 пулемет противника.

А в эвакогоспитале Алатыря умер рядовой Иван Кириллович Пономарев, 1906 г.р., уроженец Свердловской области.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 12 сентября южнее и юго- западнее города Ломжа наши войска вели бои с противником, в ходе которых улучшили свои позиции и заняли несколько населенных пунктов. За 11 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 49 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 6 самолетов противника. В этот день «Красная Чувашия» писала: «Колхоз «Искра» Шумерлинского района (председатель тов. Кузьмин) в этом году успешно проводит уборку хлебов и другие работы. В этом деле большую роль сыграло использование быков на сельхозработах. К работе в упряжи здесь приучено 10 быков. На них колхоз заскирдовал 176 гектаров ржи. Сейчас на быках проводится скирдование яровых. Колхозники стремятся до конца фронтового декадника полностью завершить скирдование хлебов».

13 сентября 1944 г., среда

Самое уязвимое место для коня — копыта. Есть на них добротные подковы, правильно они прибиты, гвозди не ранят ноги и не вылетают, и конь — молодец, мчит всадника в атаку, только свист в ушах. И правильно поступило командование полка, наградив медалью «За отвагу» «ковочного кузнеца 4-го эскадрона гвардии рядового Гурия Гордеевича Алексеева за то, что он в период рейда полка, с 1з по 25 сентября 1944 года, несмотря на сложные условия, обеспечил конский состав эскадрона своевременной ковкой». Остается лишь добавить, что Гурий Алексеев — уроженец деревни Малое Буяново Шемуршинского района.

А Петр Ильич Скворцов из деревни Синьял-Шатьма Красноармейского района свою медаль «За отвагу» получил за несколько сражений. На фронте он попал в прославленную 61-ю бригаду морской стрелковой бригады. «В бою 7.02.1942 года помощник наводчика 1-й пулеметной роты ефрейтор Скворцов подавил пулемет противника, при этом сам был тяжело ранен. В составе той же части на том же направлении 29.04.194з года при отражении атаки противника уничтожил 5 солдат противника, получив при этом легкое ранение», — говорится в приказе по 11-му стрелковому полку 8з-й стрелковой дивизии Карельского фронта.

В этот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Советского Союза присвоено командиру взвода 15-й мотострелковой бригады 16го танкового корпуса 2-й танковой армии 2-го Украинского фронта гвардии лейтенанту Николаю Ивановичу Паршину. Уроженец деревни Вознесенское Порецкого района Николай Паршин свой геройский подвиг совершил 17 марта 1944 года. «При овладении гор. Ямполь и при выходе батальона на левый берег реки Днестра тов. Паршин по своей инициативе под сильным пулеметным и винтовочным огнем противника по пояс в воде форсировал реку в районе разбитого понтонного моста и на противоположном берегу реки с пистолетом в руках ворвался в окопы и в рукопашной схватке захватил в плен з румын». Кроме того, по переброшенному им канату на противоположную сторону моста переправились другие бойцы».

Погиб Николай Паршин 30 апреля 1945 г. в уличных боях в Берлине, на подступах с запада к парку Тиргартен. Похоронен на советском участке немецкого кладбища на Визенбургерштрассе.

Лейтенант Николай Паршин.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 2-го Белорусского фронта 13 сентября в результате упорных боев овладели важным опорным пунктом обороны немцев на реке Нарев — городом и крепостью Ломжа, а также с боями заняли более 30 населенных пунктов. В районе Праги (пригород Варшавы, — авт.) на правом берегу Вислы наши войска ведут ожесточенные бои с противником. В этих боях принимают участие части 1-й Польской армии. Наши войска подошли к государственной границе Польши с Чехословакией. В этот день «Красная Чувашия» писала об итогах прошедшего в республике 10 сентября комсомольскомолодежного воскресника по вывозке зерна государству: «За день вывезено 67.080 центнеров хлеба, в воскреснике участвовало свыше 22.000 юношей и девушек. Хорошо поработали на воскреснике комсомольцы и молодежь Цивильского, Яльчикского и Красноармейского районов».

14 сентября 1944 г., четверг

20-летнего (ну и что, что молодой!) парня из села Иваньково-Удельное Алатырского района гвардии сержанта Александра Григорьевича Болвина командование 2-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 3-й гвардейской воздушно- десантной дивизии 2-го Украинского фронта назначило командиром орудия батареи 76мм пушек. И не ошиблось. «За период с 20 июня по 28 августа 1944 года из своего орудия он уничтожил 3 огневые точки и поджег 1 танк противника», за что и получил 14 сентября медаль «За отвагу».

«Будучи раненым, не ушел с поля боя и продолжал докладывать о действиях противника» разведчик управления 23-го гвардейского минометного полка гвардии младший сержант Иван Архипович Архипов, уроженец деревни Кушниково Мариинско-Посадского района. За этот подвиг наш земляк тоже отмечен медалью «За отвагу».

Главную солдатскую награду получил в этот день и Петр Иванович Кормилицин, призванный в Красную Армию из с. Беловолжск Козловского района. На фронте он служил водителем транспортной машины 3-го гвардейского минометного дивизиона. А медалью Кормилицина отметили за то, что «при отражении атак танков и пехоты противника под сильным артиллерийским обстрелом он вовремя доставлял боеприпасы на огневые позиции».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.

В течение 14 сентября западнее города Ломжа наши войска в результате боев овладели важным опорным пунктом обороны немцев на левом берегу реки Нарев городом Новогруд. В центральной части Румынии наши войска овладели городом Турда, а также заняли более 50 других населенных пунктов.

15 сентября 1944 г., пятница

Для 40-летнего Петра Мироновича Миронова из деревни Пи- тишево Аликовского района на фронте незаменимыми оказались навыки деревенской жизни. Как и все сельчане, он отлично владел и топором, и другими плотничьими инструментами. За три фронтовых года он дослужился до командира взвода 4-й понтонной роты 5-го тяжелого моторизованного понтонномостового полка. При постройке пристани на исходном берегу пролива Теплый в районе д. Пнево старшина Миронов сумел организовать работу и мобилизовать личный состав взвода на досрочное выполнение задания. Его взводом было сделано и поднесено к месту установки 5 клетчатых опор, устлано 50 м колен, и все это сделано на 12 часов раньше установленного срока. За это командование наградило Петра Мироновича медалью «За боевые заслуги».

А поречанину Ивану Степановичу Пахомову, наверное, не раз вспоминалась на войне любимая Сура — ему все время приходилось налаживать переправы через различные водные преграды.

Человеку, выросшему на сурском берегу и назначенному на фронте командиром отделения 2-й понтонной роты 5-го тяжелого моторизованного понтонно-мостового полка, оказались по плечу самые сложные задачи. «Будучи начальником парома при переправе частей Ленинградского фронта через пролив Теплый в районе д. Пнево, младший сержант Пахомов умело организовал работу, полностью использовал возможности парома и расчета, быстро производил погрузку и разгрузку, в результате чего его паром систематически перевыполнял суточное задание». 15 сентября командование прославленного Выборгского полка отметил ратный труд поречанина медалью «За боевые заслуги».

Любопытно: были ли знакомы на фронте Петр Миронов и Иван Пахомов?

И другие уроженцы Чувашии получили в этот день заслуженные боевые награды.

Алексей Иванович Иванов, 1925 г.р., призванный Урмарским РВК, воевал на фронте сабельником 3-го эскадрона 11-го гвардейского кавалерийского полка. Медалью «За отвагу» мужественного кавалериста отметили за то, что он «в бою за д. Хобут 3.8.44 года…, будучи связным у командира эскадрона, показал себя храбрым и бесстрашным воином. При выполнении боевой задачи тов. Иванов встретился с разведкой противника в количестве 5 человек и принял бой. В этом бою тов. Иванов уничтожил 3 немецких солдат».

Николай Филиппович Анисимов с еще довоенным — с 1939 года — опытом службы к 1944 году дослужился до старшего сержанта. В 1943 году боевые товарищи по 7-му гвардейскому авиационному полку дальнего действия приняли его кандидатом в члены партии. Он «выполнил 18 оперативных вылетов по выброске грузов и боеприпасов». Вклад в действия полка Николая Анисимова отмечен медалью «За боевые заслуги».

Были, конечно, и потери, как без них на войне. В ходе Рижской наступательной операции под хутором Калне-Пакшены Мадонского района Латвии погиб Яков Тимофеевич Тимофеев из деревни Банново Мариинско-Посадского района, красноармеец 247-й отдельной штрафной роты 42-й армии. Первоначально он был захоронен на этом же хуторе. «После гибели, решением Военного трибунала как проявивший себя стойким защитником Родины, от отбытия наказания освобожден и считается несудимым», пишет на сайте «Бессмертного полка» двоюродный внук солдата Сергей Павлов.

Рядовой Яков Тимофеев.

В этот день «Красная Чувашия » публикует Приказ Верховного Главнокомандующего И. Сталина генералу армии Захарову, в котором говорится о награждении воинских соединений и частей, наиболее отличившихся в боях за овладение городом и крепостью Ломжа — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Нарев и о проведении в честь этого в Москве салюта «двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий». В числе отличившихся в боях войск названы и войска генерал-майора Кириллова. Теперь мы знаем, что он командовал сформированной в Чувашии 139-й стрелковой дивизией. Увы, в приказе не прозвучала фамилия главного разработчика фронтовых операций, начальника штаба фронта уроженца г. Чебоксары генерал-лейтенанта Александра Николаевича Боголюбова — его имя, как и формируемая ими стратегическая информация, охранялись как важнейшая государственная тайна.

16 сентября 1944 г., суббота

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 16 сентября севернее Праги (пригорода Варшавы) наши войска совместно с частями 1-й Польской армии с боями заняли населенные пункты Кобялка, Шамоцин, Маньки, Бжезтны, Пельцовизна. При прочесывании лесов западнее Бакэу войсками 2-го Украинского фронта взят в плен скрывавшийся в лесу командир 52-го немецкого армейского корпуса генерал пехоты Бушнгаген. 16 сентября наши войска вступили в столицу Болгарии город Софию. На других участках фронта — поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои местного значения.

ФОТОФАКТ

Сентябрь 1944 года. Жители Софии встречают советских солдат-освободителей.