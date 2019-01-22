Прогноз как ориентир

Кабинет министров республики обозначил долгосрочные планы

11 сентября на очередном заседании Кабинета министров Чувашии, которое провел Михаил Игнатьев, был представлен прогноз долгосрочного социально-экономического развития республики на период до 2035 года, сообщает пресс-служба Администрации Главы региона.

Документ разработан на вариативной основе, пояснил министр экономического развития, промышленности и торговли Павел Иванов. При этом в качестве основного рассматривается вариант, подготовленный на основе более благоприятных внешних и внутренних прогнозов развития. Этот стратегический документ станет ориентиром в деятельности органов власти, а также экспертов, общественности и всех заинтересованных в реализации перспективных программ и проектов, подчеркнул Глава республики. «Принятые социально-экономические показатели невозможно спрогнозировать абсолютно точно. Тем не менее они должны стать руководством к действию в рамках мероприятий наших государственных республиканских и муниципальных программ», — сказал он.

В соответствии с прогнозом валовой региональный продукт (ВРП) к 2035 году увеличится до 870,2 млрд рублей. В сопоставимых ценах рост составит 1,7 раза к уровню 2017 года. При этом Глава Чувашии считает необходимым довести объем собственных доходов республиканского бюджета к 2035 году до 87 млрд рублей: «У нас традиционно собственные доходы бюджета составляют примерно 10% от ВРП, этот показатель мы не должны снижать».

В соответствии с прогнозом к 2035 году планируется качественный рост базовых экономических показателей. Объем промышленного производства как основной отрасли экономики республики, формирующей более трети валового регионального продукта, вырастет почти вдвое к уровню 2018 года.

В результате реализации национальных проектов число высокопроизводительных рабочих мест увеличится в 2,1 раза, производительность труда в обрабатывающих производствах — в 3 раза, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП — в 1,5 раза, объемы экспортных поставок продукции вырастут в 2,1 раза. Объем инвестиций в основной капитал по всем источникам финансирования к 2035 году составит 250 млрд рублей, то есть тоже увеличится в 2,1 раза. Ввод в эксплуатацию жилых домов, как и объем производства продукции сельского хозяйства, вырастет в 1,7 раза.

Повышению заработной платы должны способствовать как экономический рост, так и увеличение производительности труда. В результате среднемесячная заработная плата должна увеличиться с 28,9 тыс. рублей в 2019 году до 88 тыс. рублей в 2035 году (в 3,3 раза к 2018 году).

Отмечено, что прогноз разрабатывался с учетом подготовки проекта бюджета на период 2020–2022 годы. В последующем в документ будут вноситься изменения, в том числе с учетом разрабатываемого индивидуального плана ускоренного развития Чувашии до 2024 года.