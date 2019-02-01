Разговоры о Чапаеве и о будущем Чебоксар

История республики на страницах «СЧ»

60 лет назад — 8 сентября 1959 года

Активный фотокорреспондент газеты, слесарь-сборщик Чебоксарского электроаппаратного завода Сергей Усов отдыхал после болезни в Карловых Варах. Один из снимков, сделанных в поездке, он принес в редакцию «СЧ».

«В Карловых Варах, — сказал С. Усов, — я отдыхал вместе с известным советским артистом Борисом Андреевичем Бабочкиным. Узнав, что я из Чебоксар, он много меня расспрашивал о Чувашии, о родине легендарного героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. Ведь Борис Андреевич создал образ Чапаева в кино. <…>

В один из дней к нам на курорт прибыли туристы из Советского Союза. Среди них были и чебоксарцы. Узнав об этом, Борис Андреевич встретился с моими земляками, и вновь возник разговор о Чапаеве. Такой момент и запечатлен на снимке. Конструктор с нашего завода Евгения Литвинская, контролер Мира Аникина и преподаватель электромеханического техникума Евгения Дьяконова беседуют с Борисом Андреевичем Бабочкиным».

11 сентября 1959 года

Сорок шесть домов построили нынче члены колхоза «Новый путь» Сундырского района. Село благоустраивается. На рисунке: колхозники строят сельский магазин. Рисунок Я. Комиссарова.

50 лет назад — 12 сентября 1969 года

Столица Чувашии готовится отметить свое 500-летие. Праздничные мероприятия начнутся 26 сентября с юбилейной сессии Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся. А на субботу и воскресенье намечены народные гулянья. На пресс-конференции, посвященной подготовке к знаменательному событию, председатель Чебоксарского горисполкома К.Ф. Ефремов ответил на вопросы журналистов.

«Вопрос. Каковы перспективы развития электрического транспорта?

Ответ. Сейчас в городе курсируют по семи маршрутам сто троллейбусов. Готовится документация на строительство дороги и троллейбусной линии на Чапаевский поселок. В будущем маршруты троллейбусов пройдут по новому проспекту Мира. В перспективе — создание линии на Новочебоксарск, а также пуск троллейбуса между Новочебоксарском и химкомбинатом. <…>

Вопрос к главному архитектору города В.И. Кириленко. Расскажите об архитектурном оформлении города.

Ответ. В проектном институте «Ленгипрогор» разработана детальная планировка центра нашей столицы. Нам разрешили строить дома повышенной этажности, повышается плотность застройки. По новому проекту удачно решается набережная Волги. Восточный мыс в районе хлопчатобумажного комбината отдается под парковую зону. Она будет подчинена мемориальному комплексу воинам-чебоксарцам, погибшим в годы войны. На основных магистралях — Московском проспекте, улице Калинина, Володарского вырастут 9-16-этажные здания. В центре будут строиться 70 процентов домов повышенной этажности. Интересно будет выглядеть панорама города со стороны будущего Чебоксарского залива. Красив будет общий силуэт города.

В. Славин».

30 лет назад — 15 сентября 1989 года

При акушерском отделении медсанчасти Чебоксарского приборостроительного завода (сейчас — АО «ЭЛАРА») создается локальная сеть персональных компьютеров.

«Установленные здесь отечественные компьютеры марки «Нейрон.И9.66» не уступают по своим возможностям зарубежным аналогам. Да и стоят они в пять раз дешевле импортных.

С вводом новинки в строй врачи отделения освободятся от лишнего бумаготворчества. Компьютеры будут применяться для диагностики, наблюдения за больными и ведения документации. Заложенные в машину сведения врачи смогут получить за считанные секунды.

Н. Каштанов».