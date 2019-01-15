Алгоритм для гимна

Благодаря конкурсу на гимн в честь 550-летия Чебоксар в скором времени выйдет в свет книга с песнями, посвященными российским городам. Автор ее, живущий в Австралии ученый и поэт Владимир Ежов, тоже участвовал в чебоксарском конкурсе гимнов. Победителем, правда, не стал, но зато придумал новый песенный проект.

«Этим летом, находясь в научной командировке в Бонне, я прилетел в Англию навестить дочь, — рассказал Владимир Ежов корреспонденту «КП-Тверь». — Она купила нам билеты на теннисный турнир в клуб «Квинс» 18 июня. Но, как это нередко случается в Лондоне, в самое неподходящее время пошел дождь, и матчи все откладывали и откладывали. Пока мы дожидались у кортов погоды, я зашел в Интернет и узнал, что Чебоксары готовятся к юбилею — 550-летию — и администрация предлагает всем желающим сочинить для города юбилейный гимн. А в Чебоксарах я несколько раз до этого бывал, там живут мои друзья и коллеги. Поэтому, пока шел дождь, я подумал-подумал и сочинил им в подарок песню. Стихи я переправил друзьям из московского музыкального ансамбля «Порт-Сентябрь». И как-то всем сразу они понравились. Правда, правил я их потом две недели, чтобы они «запелись», листов сто исписал, в итоге получилось 12 вариантов текста».

Когда остановились на одном, то и музыка появилась, и исполнитель, он же композитор — Павел Аксенов, дважды лауреат Грушинского фестиваля. А после того, как видеоролик выложили в сеть, стали поступать запросы. Сначала Владимиру написал друг из Казани. И спросил: «А нам?» Потом из другого города. И пазл сложился.

К концу августа у Владимира Ежова на столе лежал проект новой книги «Я верю в сакральность российских земель». В сборник вошли 16 песен, посвященных восьми волжским городам: Твери, Ярославлю, Нижнему Новгороду, Чебоксарам, Казани, Самаре, Саратову и Астрахани. А также восьми не волжским, но граничащим со столичным регионом России и имеющим особенное значение для автора: Калуге, Рязани, Туле, Владимиру, Борисоглебску и другим.

— Во многих существующих гимнах городов тексты по модулю стихотворного размера почти идентичные. К примеру, замени Казань на Рязань, и никто не заметит подвоха, поскольку смысл не изменится. Я считаю это неправильным, — говорит Ежов. — Поэтому я подумал и подошел к творческому процессу по-научному. Выработал определенный алгоритм и применил его к разным городам.

Формулу алгоритма Владимир не раскрывает. Но в нескольких чертах объясняет:

— Город в песне должен присутствовать своей географией, историей, культурой, индустрией и знаменитыми людьми. Поэтому в каждом случае я выбираю то, что популярно и известно жителям. Например, знаковых персонажей должно быть три, не больше, иначе будет перебор. Для этого в каждом городе у меня есть свой консультант, с которым я советуюсь. Кроме того, в тексте должно ощущаться движение: нужно сначала приехать в гости, а потом красиво с городом проститься…

Проект книги с красочными фотографиями городов автор планирует презентовать в ноябре этого года. В настоящее время рукопись уже готова, разрабатывается макет и выбирается город и издательство, где она будет напечатана…

Ирина Тарасова

Фото kpcdn.net