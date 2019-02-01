Второй поход за аттестатом

А для кого-то — и третий

Когда тысячи учеников сели за парты, для других, не столь успешных в освоении школьных наук, начались экзамены. Выпускники 9 и 11 классов, не сумевшие на основном этапе сдать необходимый для аттестата минимум учебных предметов, а затем по разным причинам и пересдать их, получили еще один шанс стать в этом году обладателями документа об основном или среднем образовании. Шанс, кстати, дали и тем, кого удалили с экзаменов за шпаргалки и мобильники.

Осенним экзаменационным пунктом для одиннадцатиклассников стала чебоксарская школа № 2: семь человек пересдавали здесь ЕГЭ по русскому языку, 36 — по базовой математике. Результаты станут известны в конце этой недели, сообщили «СЧ» в Центре новых образовательных технологий Минобразования Чувашии.

Цифра: Около 10 тысяч одиннадцатиклассников России сдавали ЕГЭ в сентябре, в дополнительный период.

Для девятиклассников, которых и на переэкзаменовки заявилось побольше, и сдавать многим из них не только математику с русским, на дополнительном этапе экзаменов открыли несколько пунктов — три в Чебоксарах, по одному в Канаше и Новочебоксарске.

Как и на основном этапе ЕГЭ и ОГЭ, экзамены проходят под контролем членов республиканской ГЭК, общественных наблюдателей, сотрудников управления по надзору и контролю в сфере образования Минобразования республики, ведется и онлайн-наблюдение.

Контроль оказался не лишним: на экзаменах один из девятиклассников попытался подкрепить знания шпаргалкой, а выпускник одиннадцатого класса — сфотографировать на телефон задания КИМов по базовой математике. Обоих нарушителей из аудиторий удалили. По каким именно причинам они не смогли сдать экзамены в мае–июне, в ЦНОТ не сообщают.

Продлится дополнительный этап государственных экзаменов до 21 сентября. Причем выпускникам, не сумевшим пересдать один экзамен, дадут еще одну, третью или четвертую по счету попытку. А вот два заваленных экзамена шансов на пересдачу уже не оставят.