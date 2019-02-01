Ответили за субсидии

В Чувашии восемь человек признаны виновными в мошенничестве при получении субсидий из бюджета.

Выслушали обвинительные приговоры четверо глав крестьянско-фермерских хозяйств, один бывший и два действующих руководителя сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Комсомольском, Урмарском, Козловском, Янтиковском и Ядринском районах. Всем вменено мошенничество.

СУ СКР по Чувашии и Ленинским районным судом Чебоксар установлено, что в 2014 году руководители КФХ и сельхозпредприятий по предварительному сговору с 37-летним сообщником подделывали документы о покупке мелиоративного оборудования, завышая его стоимость.

Далее злоумышленники направляли эти документы в Минсельхоз республики с заявлениями о предоставлении субсидий из бюджета на компенсацию части затрат на приобретение указанного оборудования в рамках реализации программ развития мелиорации земель и государственной поддержки агропромышленного комплекса. В результате им были перечислены деньги размере от 128 тыс. до более чем 2 млн рублей, а всего — на общую сумму свыше 9 млн рублей, «которые они неправомерно получили и похитили», причинив федеральному и республиканскому бюджетам материальный ущерб на указанную сумму.

Фигурантам назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок от 1,5 до 2 лет. При этом один из глав КФХ освобожден от наказания в связи с актом амнистии. Тем же приговором суда их сообщник — 37-летний житель Чебоксар — приговорен за семь эпизодов мошенничества, в том числе в особо крупном размере, к 4 годам колонии общего режима. Двое осужденных в ходе судебного следствия возместили причиненный ими ущерб на общую сумму около 2,9 млн рублей.

Приговором суда удовлетворены иски Минсельхоза республики к остальным фигурантам уголовного дела о взыскании причиненного ущерба на общую сумму более 5 млн рублей.

Кстати, 37-летний фигурант дела ранее, в 2017 году, уже был осужден за совершение в 2012-2014 годах двух преступлений по аналогичной схеме с причинением ущерба бюджету на общую сумму свыше 22,5 млн рублей. Тогда суд наказал его тремя годами реального лишения свободы и штрафом в миллион рублей.

Факты противоправной деятельности осужденных выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей регионального СУ СКР и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии. Приговор суда еще не вступил в законную силу.