Глава Чувашии встретился с представителями прессы

Беседа без галстуков и секретов

Встречи Михаила Игнатьева с главными редакторами республиканских газет в Каминном зале Дома правительства стали уже традиционными. Но в этот раз круг приглашенных расширился: за стол сели журналисты газеты «Про город» и Национальной телерадиокомпании Чувашии.

Участников встречи предупредили, что у Главы будет не так много времени. Первым делом журналисты, конечно же, поинтересовались состоянием здоровья Михаила Игнатьева, на что Глава Чувашии попросил не беспокоиться, а лучше присоединиться к его тренировкам по хоккею вместе с командой членов Кабинета Министров.

В хорошем настроении Глава продолжил отвечать на вопросы журналистов и тут же предложил попробовать яблоки из своего личного сада, а потом с шей слетели галстуки — интервью перешло в формат доверительной беседы. Представители городской газеты были настроены по-рабочему, поэтому задали в первую очередь те вопросы на «горячие» темы, которые обычно озвучивают к завершению — о баллотировании на следующий срок, об отношении к китайским инвестициям в сельское хозяйство Чувашии, о работе «первичной» медицины, предоставлении земельных участков многодетным семьям.

Рабочий график Главы очень жёсткий, поэтому времени на общение с Михаилом Васильевичем оставалось не так много, а вопросов «Советской Чувашии» набралось на четыре листа. И это при том, что редакцией было принято решение не спрашивать у Главы то, за что должны отвечать мэры и руководители органов исполнительной власти.

«Все ли министерства чётко понимают свои цели и задачи в реализации Национальных проектов, не будет ли срывов?», — обратился главный редактор «СЧ» Владимир Васильев к Михаилу Игнатьеву. «Вся управленческая команда Кабинета Министров готова, у меня никаких сомнений нет <…> Кто плохо будет справляться, будут освобождены», — чётко разъяснил руководитель республики.

Наша газета затронула тему «кураторства» над регионом со стороны Минпрома России, строительства спортивных сооружений для развития игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, теннис и даже бальные танцы). Удалось поделиться с Главой и мнением редакции по отношению проекта «Сычуань — Чувашия». Михаил Игнатьев поблагодарил журналистов «СЧ» за то, что им удалось разобраться в проблеме и не перепутать правду с популистскими высказываниями. Главный редактор газеты Хыпар» Татьяна Вашуркина передала просьбу своих читателей — чувашских сельхозтоваропроизводителей, которые готовы оказать помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области, но не знают, к кому обратиться. Глава взял это обращение на карандаш.

Подробности – в ближайших номерах газеты.