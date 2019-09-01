«У нас все получится!..»

В беседе с Михаилом Игнатьевым не избегали острых вопросов

Как мы уже сообщали, на днях Глава Чувашии встретился с представителями прессы республики. Разговор в Каминном зале Дома правительства прошел за чаем и «без галстуков»: беседа получилась доброжелательной, но без острых вопросов и прямых ответов все же не обошлось.

«Что нужно сделать, чтобы заводы в Чувашии строили не китайцы, а государство или местные производители?» — спросили руководителя республики наши коллеги. Михаил Игнатьев сразу поправил их, пояснив, что сегодня государство заводы не строит, это чисто коммерческая деятельность. Другое дело — создание благоприятной среды для открытия предпринимателями тех же заводов и фабрик. Это, конечно же, прямая задача государства. В Чувашии в данном отношении делается немало, недаром республика входит в последние годы в десятку лучших в различных рейтингах (например, по инвестиционному климату). Хороший пример такой работы, продолжил Игнатьев, территория опережающего развития в Канаше, где продолжают появляться новые резиденты.

«Наверное, проще заплатить 300-500 рублей за прием в частной клинике, чем ждать приема специалиста месяц», — посетовали журналисты на очереди в поликлиниках и поинтересовались, как исправляется ситуация. Глава республики согласился, что в этой области есть проблемы, приведя в пример слова Путина: первичная медицинская помощь в стране провалена. Но все познается в сравнении, отметил он, ведь в нашем регионе медицинские учреждения находятся в шаговой доступности как для горожан, так и для селян, для удобства которых возводятся ФАПы. Таковых уже построено 179, в этом году появятся еще 26, дальнейшая задача — ликвидировать оставшиеся ветхие фельдшерско-акушерские пункты. При этом Глава Чувашии даже несколько пожурил журналистов — нужно писать не только о негативных случаях, но и формировать позитивный настрой, освещая положительные моменты. Стоит, к примеру, рассказывать о тех больницах, в которых очередей не наблюдается.

«Все ли министерства четко понимают свои цели и задачи в реализации национальных проектов, не будет ли срывов?» — обратился к руководителю региона главный редактор «СЧ» Владимир Васильев. «Вся управленческая команда Кабинета министров готова, у меня сомнений нет», — прозвучало в ответ. А затем жесткое: «Кто плохо будет справляться, будет освобожден». Далее последовало разъяснение — все необходимые мероприятия прописаны в государственных республиканских программах, но, конечно же, работа часто выходит за их рамки. Некоторые вопросы бывают к исполнителям — так, в этом году строится шестнадцать детских садов, и в одном случае пришлось расстаться с нерадивым подрядчиком.

На вопрос «СЧ» о том, чего он лично ждет от тесного сотрудничества с российским Минпромторгом, «взявшим под крыло» Чувашию, Михаил Игнатьев назвал повышение производительности труда, уменьшение доли бедного населения, а также открытие новых производств и развитие реального сектора экономики. Сославшись на руководителя Минпромторга Дениса Мантурова, курирующего промышленный комплекс страны и поспособствовавшего новому «запуску» предприятий концерна «Тракторные заводы», Глава республики подчеркнул: «Я верю, у нас все получится».

Нетерпеливые собеседники, конечно же, спросили руководителя Чувашии, будет ли он выдвигаться на очередной срок. «До этого еще служить и служить Отечеству и Чувашии, придет время, скажу», — пообещал Михаил Игнатьев. И пояснил, что решение зависит от двух факторов — уровня доверия к нему населения и Президента. Оценивая период своего руководства республикой, он рассказал: есть и удовлетворение, и неудовлетворение. При этом все республиканские программы, подчеркнул он, принимались с учетом мнения населения. Так, перед принятием программы «Вместе жить, вместе строить» 2015 года Михаил Васильевич объехал, по его словам, почти все сельские поселения.

…Конечно же, газетчики не могли не вспомнить в беседе своих читателей. Жители Батыревского района, например, прислали в Дом печати письмо, где предложили передать часть своего урожая картофеля пострадавшим при наводнениях в Иркутской области. Поблагодарив людей за добрую инициативу, Глава республики ответил, что проблем с организацией такой благотворительной помощи не будет. Чувашия помогала и будет помогать нуждающимся регионам.

Фото cap.ru. Михаил Игнатьев прямо отвечал на любые вопросы журналистов — как о республике, так и о себе.