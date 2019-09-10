Погода снизила явку, но помогла фермерам и спортсменам

Об участках для многодетных и модернизации медицины

С обсуждения предварительных итогов Единого дня голосования в Чувашии началась вчера еженедельная планерка в Доме правительства.

В воскресенье в республике прошли дополнительные выборы в Госсовет шестого созыва по одному округу, еще 45 мандатов распределялись в органы местного самоуправления. Как доложил председатель регионального Центризбиркома Александр Цветков, выборы признаны состоявшимися, все мандаты замещены. Явка по республике при этом — более 30%, в некоторых районах — выше 90%, Чебоксары показали результат в 22,4%. «Процентов десять явки «съела» хорошая погода, — отметил выступающий. — Люди выехали на выходные за город, и не все успели вернуться проголосовать».

В органы местного самоуправления подавляющее большинство мандатов, 43 из 45, получили кандидаты от «Единой России». В Госсовет с результатом 47,4% голосов прошла представительница этой же партии Елена Васильева, на втором месте Николай Каракулов (КПРФ, 18,66%), на третьем Андрей Никитин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», 16,27%), на четвертом — Олег Паутов («Справедливая Россия», 12,99%).

На вопрос Главы республики о нарушениях на выборах Цветков ответил, что были единичные случаи, но касались они в основном вопросов агитации, то есть замечания были к отдельным кандидатам, к избирательным комиссиям и органам власти претензий не возникало.

Наиболее «говорящей» частью доклада министра юстиции и имущественных отношений Натальи Тимофеевой об обеспечении многодетных семей земельными участками стали цифры. Так, было озвучено, что с 2011 года на учет поставлено 14 тысяч 6 семей, из них более 8 тысяч свои участки получили, процент обеспечения земельными наделами соответственно составляет 57%. Таким образом, сделала акцент Тимофеева, несмотря на самую высокую плотность населения среди регионов ПФО, Чувашия регулярно занимает 3–4-е места по обеспеченности многодетных земельными участками.

Выслушав министра, Игнатьев еще раз напомнил о необходимости не только выделять участки, но и обеспечивать инженерную инфраструктуру. И предложил рассмотреть еще один способ активизации строительства жилья многодетными — формы объединения семей по типу жилищных кооперативов.

Руководитель республики также напомнил присутствующим о поручении Владимира Путина разработать принципы модернизации первичного звена здравоохранения, региональную программу необходимо представить до 10 января следующего года. Михаил Игнатьев поручил ответственным лицам рассмотреть систему оценки состояния зданий медучреждений, поработать в области подготовки специалистов среднего звена медицины, сформировать предложения от республики по обозначенным Президентом направлениям работы.

В период активного сбора урожая не могли не обсудить на планерке ход уборочной страды — пусть этого вопроса и не было в повестке заседания. Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов рассказал, что плановый показатель валового сбора зерна на сегодня уже выполнен. Картофель убран на 20%, уже можно отметить: его урожайность в нынешнем году выше на 32,6%, чем в 2018-м. Выросла и урожайность хмеля — на 41%, а вот показатель по овощам остается на прошлогоднем уровне. Обсудили на планерке и другие вопросы.

«Спасибо за эстафету!»

Итоги большого спортивного праздника, эстафеты «Советской Чувашии», прошедшей в минувшую субботу, подвел министр физкультуры и спорта Михаил Богаратов. 1117 участников и 186 команд вышло на дорожки «Олимпийского», рассказал он. Генеральный директор — главный редактор «СЧ» Владимир Васильев пошутил, что спортсменам в отличие от организаторов выборов погода, наоборот, благоприятствовала. Отлично отработали судьи, очень довольны остались ветераны, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет — эта категория любителей бега на празднике газеты появилась впервые.

Поблагодарив всех за организацию эстафеты, Михаил Игнатьев призвал органы власти активнее в ней участвовать. Занятия спортом, подчеркнул он, — это государственная политика.