Школьный автобус попал в ДТП

Не успел начаться учебный год, как школьный автобус попал в сводку дорожно-транспортных происшествий.

Два ребенка и взрослый пострадали в результате вчерашней аварии в Яльчикском районе возле деревни Малая Ерыкла. Около 15 часов школьный автобус поворачивал налево, в этот момент в него врезался выехавший на встречную полосу автомобиль «Ленд Крузер». Легковушка пыталась обогнать впереди идущий транспорт там, где данный маневр запрещен, что и привело к аварии — пока только предполагают в Госавтоинспекции МВД по Чувашской Республике.

От удара автобус съехал в кювет. В салоне, кроме водителя и сопровождающего педагога находились 20 школьников, возвращавшихся домой с учебных занятий. По данным СУ СКР по Чувашии, в результате происшествия водитель автобуса и двое детей, 12-летний мальчик и девочка 15 лет, с травмами доставлены в лечебные учреждения. В Минздраве республики дополнительно сообщили — мужчина доставлен в Батыревскую ЦРБ, школьников в состоянии средней степени тяжести отвезли в Республиканскую детскую клиническую больницу. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.