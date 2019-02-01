Пусть меня научат!..

Личный опыт: как из безработной стать мастером по ногтевому сервису

В центрах занятости населения республики продолжается работа по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан. Специалисты поддерживают связь с прошедшими обучение, которые, в свою очередь, готовы делиться секретами своих успехов в профессиональной деятельности. Жительница Чебоксар Ирина Эливанова рассказала о своем опыте прохождения профобучения специальности «Ногтевой сервис» по направлению центра занятости населения.

Как вспоминает Ирина, в центре занятости к ней отнеслись со вниманием, именно здесь она узнала о самой возможности профессионального обучения и легко смогла записаться на интересующее ее направление. Занятия проводились в учебном центре «Аспект», где преподаватели помогли Ирине превратить увлечение в профессию.

Теперь она нацелена совершенствоваться в любимом деле и осваивать новые горизонты, которые связаны с более сложной технологией — художественным дизайном ногтей. Она, наконец, устроилась на работу, которой посвящает максимум своего времени. «Даже не представляю, решилась бы я пойти учиться на мастера по ногтевому сервису, если бы не центр занятости населения… Считаю, что такая государственная поддержка безработных граждан имеет огромное значение, потому что позволяет человеку быстрее адаптироваться в быстро изменяющихся рыночных обстоятельствах и помогает найти свое место», — отмечает Ирина Михайловна.

— Где вы работали до прохождения профобучения?

— Последняя работа перед обучением — горничная в гостинице «Чувашия», мне там очень нравилось. Уволилась, чтобы была возможность пройти обучение по направлению центра занятости.

— Как узнали про обучение?

— Через знакомых. Очень многие проходили разные курсы через центр занятости и остались довольны. Помимо ценных знаний, они получали стипендию, размер которой варьировался от 2800 до 10000 рублей в месяц, в зависимости от стажа работы и статуса.

— Почему выбрали направление «Ногтевой сервис»?

— На ранних сроках беременности хотела пройти курсы мастера маникюра, но не знала, что эта химия вредна малышу. Специалист службы занятости мне это объяснила и рекомендовала прийти на обучение, когда малыш родится и немного подрастет. Родила, малыш подрос, и я снова пришла в центр занятости. Прием на курсы проводил очень отзывчивый, тактичный сотрудник. Отмечу дружелюбное сопровождение, по телефону также все понятно объясняют и очень ласково.

— Понравилось ли вам обучаться по данному направлению?

— В «Аспекте» очень дружный коллектив преподавателей, все объясняют очень подробно, готовы ответить на все вопросы и помочь. Очень любят свою работу. Как рассказали в учебном центре, особенно привлекательные условия обучения для людей предпенсионного возраста.