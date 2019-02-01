Не только дороги, но и тротуары

Обновляются сегодня в республике

Как на деле реализуется в Чебоксарах нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проверил в минувшую пятницу Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Выездное совещание началось с бульвара Электроаппаратчиков, где полным ходом идет реконструкция. Объект готов на 75%, завершить работы планируют уже в ноябре.

Идет расширение дороги с двух до четырех полос, планируются обустройство тротуаров и обновление наружного электроосвещения и светофоров. Как доложили руководителю республики представители фирмы-подрядчика, АО «Дорэкс», единственная сложность заключается в инженерных коммуникациях — не все они были отражены в документации. Впрочем, на вопрос, справляются ли они, строители все же уверенно ответили «да».

Сейчас полным ходом переустраиваются кабельные линии, сеть связи, «ливневка», хозяйственно-бытовая канализация и водопровод. Общая стоимость контракта — 48,4 млн рублей.

Ремонт следующего участка, дороги по улице 50 лет Октября, завершен, подрядчику, ООО «Магистраль», осталось лишь подготовить акты сдачи выполненных работ. Здесь Михаил Игнатьев поинтересовался качеством асфальта, на что получил ответ об использовании современных технологий и материалов, позволяющих продлить срок службы дорожного полотна. Кроме того, Глава региона напомнил о шестилетней гарантии и обязанности подрядчика устранять недоделки и брак в течение этого срока. Участники совещания прошли также по прилегающей к дороге пешеходной дорожке — как известно, с этого года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновляется не только проезжая часть, но и тротуары. Оценив ширину пешеходной зоны, Игнатьев с ходу предложил выделить часть полосы для велосипедистов и нанести соответствующую разметку.

Дословно МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии: «Сегодня в Чебоксарах мы увидели, что и на улице 50 лет Октября, и на улице Николаева рядом с проезжей частью обновляются тротуары, на это выделяются средства в рамках национального проекта. Раньше такого не было, это благо для людей. Горожане — и водители, и пешеходы — чувствуют, что дороги становятся лучше. Это отмечают и гости республики».

Очень бурно проводятся работы на столичной улице Николаева. В августе ремонтировался участок дороги от улицы Калинина до улицы Валькевича, сейчас обновляют отрезок от улицы Валькевича до улицы Петрова. По дороге движется ресайклер, снимая и измельчая верхний слой асфальта для добавления в него битумной связующей и обратной укладки на ремонтируемый участок (так называемый холодный ресайклинг). Для покрытия проезжей части будет использоваться новый тип асфальтобетонной смеси — SP-19.

Несмотря на протяженность ремонтируемого дорожного полотна (почти 2,5 км!), подрядчик, ООО «Воддорстрой», обещает сдать объект в октябре. Во многом поможет уложиться в сроки работа в ночное время суток.

Всего в республике в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновятся 55 участков улиц, на что в текущем году выделяется почти два с половиной миллиарда рублей. При этом 27 объектов находятся в чебоксарской агломерации (города Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский и Моргаушский районы). Подводя итоги выезда, Михаил Игнатьев напомнил: сегодня стоит задача привести в нормативное состояние 85% дорог в муниципальных образованиях, входящих в чебоксарскую агломерацию, а также не менее 50% дорог регионального значения.

Фото Максима Васильева. Инспектируя ремонт проезжей части по улице Николаева, Михаил Игнатьев убедился: водители относятся к небольшим заторам с пониманием, и здесь не услышишь нетерпеливых гудков.